VFF thưởng U.17 Việt Nam 600 triệu đồng

Toàn thắng ở vòng bảng, U.17 Việt Nam được thưởng lớn

Với chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi đến 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào để đứng đầu bảng C, U.17 Việt Nam đã nhận được phần thưởng xứng đáng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Sau chiến thắng trước U.17 Malaysia, Thường trực VFF đã gửi lời chúc mừng và biểu dương thầy trò HLV Cristiano Roland đã thi đấu rất xuất sắc, giành những chiến thắng hết sức thuyết phục với các tỷ số đậm đà. Tưởng thưởng cho chiếc vé dự vòng chung kết, Thường trực VFF đã thưởng cho U17 Việt Nam 600 triệu đồng.

Tác giả: B.Đ

Nguồn tin: cadn.com.vn