U17 Việt Nam thắng trận 10-0 ở giải bóng đá Đông Nam Á

Ngày 16-4, tại Indonesia, đội tuyển U17 Việt Nam chạm trán U17 Timor Leste tại lượt trận thứ 2 bảng A Giải vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á 2026. Trước đó, trong trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 6, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyễn Lực thực hiện cú sút đưa bóng đi thẳng vào góc xa, ghi bàn thắng đẹp mắt, đưa U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Các cầu thủ U17 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U17 Timor Leste. Ảnh: VFF

Với sức mạnh vượt trội, thế trận hoàn toàn thuộc về U17 Việt Nam trong những phút tiếp theo. Phút thứ 9, từ quả phạt góc của Minh Thủy, trung vệ Mạnh Cường bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 15, Mạnh Cường một lần nữa đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sức ép liên tục của U17 Việt Nam được cụ thể hóa bằng các bàn thắng. Phút 20, từ pha tấn công bên cánh trái, Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Ngọc Sơn tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, dứt điểm chính xác ghi bàn thắng thứ 3. Phút 30, Nguyễn Lực lập cú đúp với pha cứa lòng từ tình huống đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm, đưa U17 Việt Nam dẫn 4-0 khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 55, thủ môn Xuân Hòa có pha cứu thua đáng chú ý sau cú sút của cầu thủ U17 Timor Leste. Ngay sau đó, các chân sút U17 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép.

Phút 62, Trí Dũng thoát xuống khéo léo trước khi dứt điểm góc hẹp, nâng tỷ số lên 5-0. Ít phút sau, cú sút của Văn Dương chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, mang về bàn thắng thứ 6. Đến phút 70, Duy Khang dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Văn Dương, nâng tỷ số lên 7-0.

Chỉ trong vòng vài phút sau đó, U17 Việt Nam liên tiếp ghi thêm các bàn thắng. Phút 72, Văn Dương dứt điểm chéo góc chính xác nâng tỷ số lên 8-0. Đến phút 81, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật trước khi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, ghi bàn thắng thứ 9. Phút 85, Nguyễn Lực tiếp nối Văn Dương hoàn tất cú hat-trick của riêng mình với pha dứt điểm trực diện, ấn định chiến thắng 10-0 cho U17 Việt Nam.

Với kết quả này, U17 Việt Nam có được 6 điểm sau 2 lượt trận, đồng thời tạo lợi thế lớn về hiệu số (+14) trong cuộc đua giành quyền vào bán kết. Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 19-4, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ đối đầu với chủ nhà U17 Indonesia trong trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng A.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: qdnd.vn