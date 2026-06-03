Ông Thaksin được tự do nhờ lệnh ân xá hoàng gia

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn ngày 11-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do, chấm dứt phần hình phạt còn lại sớm hơn dự kiến nhờ lệnh ân xá hoàng gia.

Ông Thaksin được phóng thích trước thời hạn vào ngày 11-5 sau khi chấp hành tám tháng trong bản án một năm tù vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Theo các điều kiện tạm tha, ông phải đeo vòng giám sát điện tử và chịu sự quản chế trong vòng bốn tháng.

Công báo Hoàng gia Thái Lan tối 2-6 cho biết Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã ban lệnh ân xá cho một số tù nhân được lựa chọn, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Hoàng hậu Suthida vào ngày 3-6.

Theo đó, những người đang được tạm tha sẽ được giảm một phần ba thời hạn còn lại, trong khi những ai đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Điều 8 sẽ được trả tự do hoàn toàn.

Điều 8 áp dụng với các tù nhân có thời hạn tù còn lại không quá một năm kể từ ngày sắc lệnh có hiệu lực.

Khi được hỏi liệu ông Thaksin có nằm trong danh sách được ân xá hay không, Bộ trưởng Tư pháp Rutthaphon Naowarat đã khẳng định với các phóng viên là có.

Ông Thaksin đủ điều kiện được trả tự do hoàn toàn vì đang trong thời gian chấp hành án treo và thời hạn tù còn lại dưới một năm.

Tuy nhiên ông Rutthaphon cho biết vẫn còn một số thủ tục hành chính cần hoàn tất trước khi cựu thủ tướng chính thức được trả tự do và tháo bỏ vòng giám sát điện tử.

Ông Thaksin (76 tuổi), trở về Thái Lan vào tháng 8-2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong, bị kết án tổng cộng tám năm tù. Chỉ vài giờ sau khi bị giam, ông đã được chuyển đến bệnh viện với lý do mắc các bệnh về tim và ngực.

Bản án sau đó được giảm xuống còn một năm nhờ sự khoan hồng của hoàng gia. Cựu Thủ tướng Thái Lan đã trải qua sáu tháng điều trị tại bệnh viện trước khi được phóng thích.

Năm ngoái, Tòa án Tối cao đã ra lệnh đưa ông Thaksin trở lại nhà tù, với phán quyết rằng việc nằm viện kéo dài là không hoàn toàn chính đáng và phần còn lại của bản án phải được chấp hành trong trại giam.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn