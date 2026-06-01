Dàn ngôi sao vắng mặt ở World Cup 2026

Nỗi thất vọng lớn nhất thuộc về tuyển Italy. Nhà vô địch thế giới 4 lần tiếp tục vắng mặt ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp. Điều đó đồng nghĩa thủ thành Gianluigi Donnarumma chưa được ra sân tại World Cup dù là một trong những người gác đền hay nhất thế giới. Ở tuổi 27, Donnarumma phải chờ ít nhất 4 năm nữa để nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ.
Tương tự, Robert Lewandowski cũng lỡ hẹn với World Cup sau khi Ba Lan thất bại ở vòng play-off khu vực châu Âu. Tiền đạo 37 tuổi chỉ ghi được 2 bàn trong lịch sử các kỳ World Cup và nhiều khả năng đã chơi trận đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp.
Một ngôi sao khác gây tiếc nuối là Victor Osimhen. Chân sút của Galatasaray ghi tới 8 bàn ở vòng loại nhưng không thể giúp Nigeria vượt qua CHDC Congo. "Đại bàng xanh" tiếp tục vắng mặt ở World Cup, trong khi những năm tháng đỉnh cao nhất của Osimhen có nguy cơ trôi qua mà không được tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất.
Tại châu Phi, Pierre-Emerick Aubameyang cũng khép lại giấc mơ World Cup. Dù ghi 7 bàn trong chiến dịch vòng loại, cựu tiền đạo Arsenal không thể đưa Gabon lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng chung kết. Ở tuổi 36, cơ hội dành cho Aubameyang gần như khép lại.
Khvicha Kvaratskhelia từng tỏa sáng tại Euro 2024 nhưng không thể giúp Georgia tạo nên kỳ tích. Đội bóng Đông Âu xếp sau Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại. Việc không dự World Cup 2026 cũng khiến cơ hội giành Quả bóng vàng 2026 của "Cầu thủ hay nhất Champions League 2025/26" vơi dần.
Christian Eriksen là một trong những cái tên đáng tiếc vắng mặt tại World Cup 2026. Đan Mạch để thua CH Czech trên chấm luân lưu ở vòng play-off, khiến tiền vệ 34 tuổi lỡ cơ hội dự thêm một kỳ World Cup trong giai đoạn cuối sự nghiệp.
Dominik Szoboszlai cũng không thể cùng Hungary góp mặt tại Bắc Mỹ. Đội trưởng tuyển Hungary chơi nổi bật ở vòng loại, nhưng đội bóng của anh đánh mất tấm vé đi tiếp ở những thời khắc cuối cùng, khép lại giấc mơ dự World Cup sau 44 năm chờ đợi.
Dusan Vlahovic trải qua chiến dịch vòng loại đáng quên cùng Serbia. Tiền đạo của Juventus chỉ ghi 2 bàn và gây thất vọng trong các trận đấu quyết định, khi Serbia lần đầu tiên không thể giành vé dự World Cup kể từ năm 2014.
Alexis Sanchez tiếp tục lỗi hẹn với sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Chile đứng cuối bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ, còn tiền đạo 37 tuổi không còn giữ được tầm ảnh hưởng như thời kỳ đỉnh cao.
Bryan Mbeumo là nỗi thất vọng lớn của Cameroon. Dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, "Những chú sư tử bất khuất" vẫn bị loại ở vòng play-off khu vực châu Phi. Mbeumo thậm chí bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong trận play-off quyết định.
Benjamin Sesko sẽ vắng mặt tại World Cup 2026. Chân sút của Manchester United không thể giúp Slovenia cải thiện thành tích nghèo nàn ở vòng loại, trong bối cảnh đội bóng này thiếu chiều sâu đội hình để cạnh tranh với các đối thủ mạnh hơn.
Tác giả: Minh Nghi
