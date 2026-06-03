Doãn Ngọc Tân gia nhập Thể Công Viettel

Sau 6 năm gắn bó, Doãn Ngọc Tân khép lại hành trình đáng nhớ cùng Thanh Hóa - Ảnh: Anh Khoa

Sau vòng 25 V.League 2025/26, Ngọc Tân đã nói lời tạm biệt đội bóng xứ Thanh. Tấm thẻ đỏ trong thất bại 0-2 trước Ninh Bình khiến tiền vệ sinh năm 1994 không thể góp mặt ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc chạm trán với Ninh Bình là trận đấu cuối cùng của Ngọc Tân trong màu áo Thanh Hóa.

Sau trận đấu với Ninh Bình, toàn bộ thành viên đội Thanh Hóa đứng thành vòng tròn, tất cả lắng nghe tiền vệ ĐT Việt Nam, người đội trưởng mẫu mực, nói lời tạm biệt sân Thanh Hóa lần cuối cùng. “Hết mùa giải này, Tân không còn ở Thanh Hóa cùng anh em nữa. Chúc anh em sức khỏe và thành công trong mùa giải mới. Dù ở đâu, Tân luôn theo dõi tất cả anh em và trân trọng”, anh nói.

Trên trang cá nhân, Ngọc Tân đăng tải tâm thư chia tay với nhiều cảm xúc nghẹn ngào. “6 năm - 1 hành trình và nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, tiền vệ đội trưởng không giấu được sự lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó suốt quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp. “Tân xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện, bác sĩ, nhân viên CLB cùng tất cả anh em cầu thủ đã cùng nhau tạo nên một tập thể đoàn kết, kiên cường. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. “Tân sẽ rất nhớ và trân quý tình cảm của mọi người dành cho mình. Đây sẽ là động lực to lớn để Tân không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Tạm biệt và biết ơn nơi đây thật nhiều”, Ngọc Tân chia sẻ.

Trước khi trở thành trụ cột không thể thay thế tại đội bóng xứ Thanh, Ngọc Tân từng trải qua một hành trình dài đầy thử thách khi khoác nhiều màu áo khác nhau tại sân chơi quốc nội. Doãn Ngọc Tân từng chơi cho CLB Hải Phòng vào năm 2015, sau đó chuyển vào phía nam thi đấu cho CLB TP.HCM ở mùa giải 2016, trước khi quay lại đất cảng và thi đấu giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020. Đến mùa giải 2021, Ngọc Tân quyết định gia nhập Thanh Hóa. Đây cũng được xem là bước ngoặt quan trọng giúp tiền vệ nhỏ con này được nhiều người biết đến. Sự nghiệp của Ngọc Tân cũng sang trang khi khoác áo Thanh Hóa.

Doãn Ngọc Tân nhiều khả năng sẽ gia nhập Thể Công Viettel kể từ mùa giải tới - Ảnh: VFF

Từ một tân binh không được nhiều người chú ý, Ngọc Tân trở thành trụ cột, và là đội trưởng của đội bóng xứ Thanh. Tiền vệ 32 tuổi cùng Thanh Hóa giành 2 chức vô địch Cúp QG, 1 siêu Cúp QG. Màn trình diễn ấn tượng trong máu áo Thanh Hóa là bệ phóng giúp Ngọc Tân được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2024. Trong hành trình lên ngôi vô địch Đông Nam Á của ĐT Việt Nam có dấu ấn không nhỏ của Ngọc Tân.

Lời chia tay của Doãn Ngọc Tân đã được dự báo từ trước. Anh đã được một số đội bóng để ý khi sắp hết hạn hợp đồng. Tiền vệ này thực tế có thể theo chân Quế Ngọc Hải, Ribamar, Võ Nguyên Hoàng ra đi ngay từ giữa mùa giải. Nhưng trước những tâm tư của những người em trong đội, Ngọc Tân quyết định ở lại để gắn bó trọn vẹn với Thanh Hoá, trước khi giúp đội này trụ hạng rồi mới ngẩng cao đầu ra đi.

Khép lại một chương sự nghiệp đầy thăng trầm trong màu áo CLB Thanh Hóa, Doãn Ngọc Tân sẽ hướng tới một tương lai mới hứa hẹn. Theo nguồn tin của Bongdaplus, tiền vệ 32 tuổi đã đạt thỏa thuận để gia nhập CLB Thể Công Viettel từ mùa giải tới.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn