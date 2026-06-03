Phát hiện 3 cơ sở dùng hóa chất 6-BAP sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ

Ngày 3-6, Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Chu Trọng Hân (SN 1976, trú tại phường Vân Hà, Bắc Ninh), Lê Thị Hoan (SN 1978, trú tại phường Nếnh, Bắc Ninh) và Thân Văn Trưởng (SN 1981, trú tại xã Lạng Giang, Bắc Ninh về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố các đối tượng liên quan. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó ngày 23-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất của những người trên đang có hành vi sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (viết tắt là 6-BAP, tên thường gọi là "nước kẹo") để sản xuất giá đỗ.

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng bên trong 971 lu nhựa.

Tại cơ quan công an, các bị can khai dùng hóa chất 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và khó hư hỏng. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, 3 cơ sở đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất của Lê Thị Hoan. Ảnh: Bộ Công an

Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không sử dụng chất cấm, hóa chất hoặc phụ gia ngoài danh mục cho phép. Người dân khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm cần thông tin, tố giác đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động