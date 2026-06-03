Nghệ An: Phát hiện hơn 300 sản phẩm thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu

Lực lượng chức năng phối hợp, phát hiện số lượng lớn hàng thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu tại phường Thành Vinh. (Ảnh: Công an Nghệ An)



Theo đó, Công an phường Thành Vinh vừa phối hợp với Chi cục QLTT Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo thời trang trên đường Ngư Hải, sau khi phát hiện cơ sở này có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác phát hiện tại cửa hàng đang bày bán hơn 300 sản phẩm thời trang các loại, chủ yếu là quần áo mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Dior, Gucci... Các sản phẩm này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở chưa cung cấp được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Trước dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng để phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Tác giả: L.Q

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn