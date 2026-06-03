Hội nghị triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thượng tá Mạnh Thị Thúy Nga - Phó Trưởng phòng PA03 quán triệt các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi

Tại hội nghị, các thầy giáo, cô giáo làm nhiệm vụ tại kỳ thi đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao mọi công việc liên quan đến kỳ thi. Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo tính phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm rõ ràng…

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, quy chế thi và các phương án phối hợp liên ngành về an ninh, y tế, điện lực, giao thông… đều đã được Sở GD&ĐT phối hợp với các địa phương xây dựng chi tiết, đảm bảo các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trung tá Nguyên Văn Tuyên - Phó trưởng phòng PA03 giới thiệu về các thiết bị kỹ thuật công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận trong phòng thi nhằm giúp cán bộ coi thi chủ động cách nhận biết, phòng ngừa kịp thời

Đại diện Công an tỉnh cũng đã tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khâu của kỳ thi; nhận diện các phương thức, thủ đoạn gian lận mới; kỹ năng phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi. Thông qua đó, các cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi được bổ sung kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy chế thi; đồng thời nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Khoa phát biểu

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Khoa cho biết, trong năm qua cả nước đã có 6 địa phương ghi nhận các vụ việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử, trong đó có trường hợp bị xử lý hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính tương lai của các thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, với tỉnh Nghệ An là một địa bàn có số lượng thí sinh đông và địa hình rộng, áp lực và trách nhiệm đặt lên vai ngành Giáo dục là rất lớn.

Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh trong công tác thi cử, mỗi sai sót đều có tính chất và hậu quả riêng, do đó không được làm việc theo kinh nghiệm hay tư tưởng chủ quan. Toàn thể cán bộ, giáo viên và các đơn vị liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng tối đa. Các bộ phận theo sự phân công cần rà soát kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất tại các điểm thi, công tác in sao, vận chuyển đề thi, bài thi, cho đến việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi; nhằm đảm bảo tổ chức một kỳ thi an toàn tuyệt đối, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi và tâm lý thoải mái nhất cho các em học sinh vững tin làm bài.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng yêu cầu nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo các điểm thi trong việc bảo đảm an toàn kỳ thi. Nếu để xảy ra trường hợp thí sinh mang điện thoại hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi, Trưởng điểm thi sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp và bị xem xét xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Cá nhân Giám đốc Sở cũng cho biết bản thân sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu xảy ra những sơ suất liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, đồng thời yêu cầu các đơn vị không đùn đẩy trách nhiệm cho giáo viên hay phụ huynh học sinh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng gửi lời cảm ơn và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tỉnh nhà trong việc thông tin kịp thời, chính xác về quy chế thi, lịch thi và các lưu ý quan trọng, nhằm định hướng dư luận xã hội tích cực, tránh gây hoang mang cho thí sinh và phụ huynh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, giải đáp những vướng mắc và thống nhất các phương án xử lý tình huống phát sinh, quyết tâm đảm bảo một Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thành công tốt đẹp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/6 - 13/6/2026, trong đó ngày 11 và 12/6/2026 là thời gian thi chính thức. Kết quả thi được công bố ngày 01/7/2026, kết quả xét tốt nghiệp công bố chậm nhất ngày 04/7/2026. Việc tổ chức kỳ thi sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chấm thi và xét tuyển đại học. Tổng số thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đăng ký Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 42.033 thí sinh, trong đó có 2.230 thí sinh tự do. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, tỉnh Nghệ An bố trí 71 điểm thi, với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh huy động 4.360 giám thị coi thi và dự kiến 490 người tham gia công tác chấm thi.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn