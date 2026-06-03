Thanh niên 23 tuổi lập nhóm telegram phát tán video đồi trụy rồi thu phí

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt xóa một số hội nhóm telegram phát tán ảnh, video đồi trụy.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh nắm tình hình, rà soát các dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tổ chức xác minh, thu thập dữ liệu điện tử, củng cố tài liệu, chứng cứ và triển khai các biện pháp điều tra theo quy định. Qua đó đã phát hiện, triệt xóa nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính.

Nguyễn Tiến Đức tại trụ sở Công an.



Ngày 30/5, Đội Điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập, đấu tranh làm rõ đối tượng Nguyễn Tiến Đức (SN 2003, trú tại tỉnh Nghệ An).

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, để có tiền chi tiêu cá nhân, Đức đã tạo lập, quản trị các nhóm Telegram mang tên “LUIS BÁN NHÓM VIP 18” và “Kênh HSSV”. Đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng cáo, lôi kéo người tham gia, sau đó thu tiền từ 250 đến 400 nghìn đồng/người thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng để được truy cập, xem nội dung trong các nhóm kín.

Các nhóm Telegram do Đức quản trị có hàng trăm thành viên tham gia, cơ quan Công an đã làm rõ nhiều trường hợp trả phí để truy cập nội dung đồi trụy.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ, trích xuất khoảng 5GB dữ liệu điện tử liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: congly.vn