Truy nã Nguyễn Minh Lượng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Lượng do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ đang ở đâu.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Minh Lượng

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Lượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Quá trình xác minh cho thấy bị can không chấp hành yêu cầu làm việc, có dấu hiệu lẩn trốn nhằm tránh sự xử lý của pháp luật. Ngày 20/9/2024, Cơ quan An ninh điều tra chính thức ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng này.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Minh Lượng, cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, điều tra viên Nguyễn Văn Tuân, số điện thoại 0904.504.836, hoặc báo cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi hành vi che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: Báo VOV