Tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô khiến cả V.League phải ngước nhìn

Khoa Ngô đang chơi rất hay trong màu áo của CA TP.HCM - Ảnh: Cao Nguyên

Khoa Ngô đang là một trong những cái tên gây chú ý nhất ở sân chơi V.League trong những vòng đấu gần đây. Sau khi gia nhập CA TP.HCM kể từ vòng 12 V.League, tiền vệ Việt kiều Australia nhanh chóng ghi điểm với giới chuyên môn và NHM bằng màn trình diễn ấn tượng. Ngay trong lần đầu ra mắt đội bóng mới ở sân chơi V.League, Khoa Ngô đóng góp 1 bàn thắng, mang về 1 quả penalty cho đội nhà ở chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND tại vòng 12. Trong những vòng đấu gần đây, tiền vệ Việt kiều này cũng là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình của CA TP.HCM.

Mới nhất, Khoa Ngô tiếp tục tỏa sáng bằng pha làm bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho CA TP.HCM trước HAGL ở vòng 15 V.League 2025/26. Phút 45 trận đấu trên sân Pleiku, nhận đường từ kiến tạo của Makrillos Peter, Khoa Ngô thoát xuống đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Trần Trung Kiên.

Trước đó, Khoa Ngô cũng kiến tạo bên trong vòng cấm cho Makrillos nhưng cú sút ở cự ly 5 mét của tiền đạo đội khách bị Trung Kiên đổ người phá ra. Sang hiệp hai, Khoa Ngô tiếp tục đe dọa khung thành HAGL bằng cú sút căng nhưng không thắng được bị thủ môn chủ nhà.

Ngoài bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội nhà, Khoa Ngô thi đấu đầy năng nổ, tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của HAGL. Khả năng đi bóng tốc độ, lối chơi kỹ thuật và đầy tinh quái của tiền vệ Việt kiều là chìa khóa giúp CA TP.HCM có chiến thắng quan trọng trên sân khách. “Hai trận trước, chúng tôi không gặp may. Còn trận này, đội bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi bàn và có ba điểm. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc với điều này”, Khoa Ngô chia sẻ sau trận.

Khoa Ngô đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của HLV Kim Sang Sik - Ảnh: Cao Nguyên

Theo nguồn tin của Bongdaplus, HLV Kim Sang Sik đã lên danh sách cho U23 Việt Nam và ông đặc biệt quan tâm đến trường hợp của tiền vệ trẻ này. Tuy nhiên, khả năng tiền vệ Việt kiều này được triệu tập ngay lập tức vẫn còn bỏ ngỏ, bởi Khoa Ngô hiện chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến quốc tịch. Tiền vệ 20 tuổi cũng rất khát khao được cống hiến cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới. “Tôi vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Nhưng tôi rất muốn được đại diện cho Việt Nam một ngày nào đó và thi đấu cùng các cầu thủ khác”.

Khoa Ngô tên thật là Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006, tại thành phố Perth, Australia - nơi tuyển nữ Việt Nam đang tham dự VCK Asian Cup. Cầu thủ 21 tuổi có bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh cao 1,65 m, nặng 65 kg, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh với tốc độ, kỹ thuật khéo léo.

Khoa Ngô trưởng thành từ học viện Perth Glory, sau đó thi đấu chuyên nghiệp từ 19 tuổi. Anh là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu và ghi bàn tại A.League (giải VĐQG Australia). Sau 26 trận khoác áo Perth Glory, đầu năm 2026, Khoa Ngô về Việt Nam thi đấu cho CA TP HCM.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn