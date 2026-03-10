Vụ sửa điểm tại trường Tô Hiến Thành: Làm rõ động cơ, mục đích của từng giáo viên

Ngày 9-3, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã có kết luận kiểm tra, xác minh thông tin liên quan tới việc sửa điểm thi tại Trường THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) mà báo chí phản ánh.

Theo báo cáo do bà Bùi Thị Thanh Sở, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, ký, kết quả kiểm tra xác định khi thực hiện nhập điểm kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ I đối với các môn thi tập trung, có 39 giáo viên của Trường THPT Tô Hiến Thành thực hiện thao tác nhập, sửa, xóa và nhập lại điểm.

Trường THPT Tô Hiến Thành - nơi xảy ra việc sửa điểm của hàng trăm học sinh

Trong khoảng thời gian từ ngày 4-1 đến ngày 16-1, có 1.299 lượt nhập, sửa điểm thuộc 8 môn thi tập trung tại 29 lớp. Trong đó, có 566 lượt điểm tăng và 733 lượt điểm giảm. Hệ thống VnEdu (hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến) cũng lưu vết nhiều lượt thực hiện thao tác xóa, nhập điểm.

Từ ngày 17-1 đến ngày 19-1, sau khi nhà trường thông báo rà soát, có 519 lượt nhập, sửa điểm thuộc 8 môn tại 19 lớp. Trong đó có 287 lượt điểm tăng và 232 lượt điểm giảm.

Qua xác minh, các thao tác trên của giáo viên đều được thực hiện trong giai đoạn bước 8 thuộc quy trình 12 bước do nhà trường ban hành; diễn ra ở nhiều giáo viên và nhiều môn học, chủ yếu trong giai đoạn nhập điểm. Đối với các thao tác xóa, nhập, hiện chưa thể xác định sau khi xóa và nhập lại có xảy ra chênh lệch điểm hay không.

Đoàn kiểm tra xác định một số sai sót của giáo viên xuất phát từ việc nhầm cột điểm, lệch thứ tự học sinh hoặc chưa nắm rõ quy tắc làm tròn điểm. Đối với các trường hợp còn lại, đoàn kiểm tra chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân chủ quan.

Báo cáo cũng cho thấy, giáo viên giải trình các sai sót chủ yếu phát sinh trong quá trình nhập điểm do nhập nhầm điểm, nhìn lệch cột điểm hoặc lệch thứ tự học sinh.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường, giáo viên đã rà soát, chỉnh sửa lại điểm đúng cho học sinh, không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong học kỳ I năm học 2025-2026.

"Những tồn tại, hạn chế nêu trên cho thấy công tác quản lý, kiểm tra nội bộ của nhà trường đối với việc nhập và quản lý điểm trên sổ điện tử còn chưa chặt chẽ"- Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa nêu trong báo cáo.

Từ những sai sót trên, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Trường THPT Tô Hiến Thành tiếp tục rà soát, xác minh toàn bộ quy trình quản lý, nhập và công bố điểm trên hệ thống VnEdu; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định quản lý sổ điểm điện tử của nhà trường, trong đó quy định cụ thể mốc thời gian cập nhật điểm, thời điểm đối soát, chốt điểm, công bố kết quả, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ của từng giáo viên thực hiện nhiều lượt nhập, sửa, xóa, nhập điểm; căn cứ mức độ vi phạm nhà trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Giám hiệu, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thực hiện nhập điểm, xem xét áp dụng hình thức xử lý phù hợp theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tại kỳ kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I năm học 2025-2026, cô giáo Đoàn Thị Hằng, giáo viên dạy môn Ngữ Văn, đã sửa 126 con điểm của các lớp 11C4, 11C9 và 12B3 khi nhập điểm lên hệ thống quản lý VNEDU. Phần lớn số điểm bị chỉnh sửa theo hướng nâng từ 1-3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu. Có trường hợp học sinh từ 5-6 điểm được nâng lên 8 điểm, 7 điểm nâng lên 8 điểm, 8 điểm nâng lên 9 điểm… Không chỉ có học sinh được tăng điểm, mà có một số học sinh lại bị hạ điểm. Cụ thể, điểm cuối học kỳ I của em N.T.M.T. (lớp 11C4) bị hạ từ 8,5 xuống 8 điểm; N.Đ.D. (lớp 11C9) từ 7,5 xuống 7 điểm; N.X.K. (lớp 12B3) từ 8 điểm xuống còn 7,5 điểm. Đáng nói, việc sai sót trên không chỉ liên quan tới cô giáo Đoàn Thị Hằng mà qua kiểm tra, rà soát, Trường THPT Tô Hiến Thành còn phát hiện việc nhập điểm sai sót xảy ra ở nhiều bộ môn khác nhau. Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác định, việc cô Đoàn Thị Hằng sửa điểm (thực hiện thao tác nhập, sửa, xóa, nhập) đối với các lớp nêu trên như phản ánh là có cơ sở. Ngoài cô Đoàn Thị Hằng còn có 38 giáo viên khác thực hiện nhập, sửa, xóa, nhập điểm nhiều lần.

