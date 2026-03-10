Google bêu tên ứng dụng ngốn pin trên Play Store

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao điện thoại vừa sạc đầy, để không trong túi quần vài tiếng đã bốc hơi mất hàng chục phần trăm pin? Thủ phạm thường không nằm ở phần cứng, mà nằm ở những ứng dụng chạy ngầm. Và Google đã quyết định không nhượng bộ thêm nữa.

Ảnh minh họa.

Chiến dịch thanh trừng này thực chất đã được Google rục rịch khởi động từ cuối năm ngoái. Mục tiêu tối thượng của gã khổng lồ tìm kiếm là truy quét các ứng dụng lạm dụng hệ thống "wake lock" được tích hợp sẵn trên Android.

Về cơ bản, "wake lock" cho phép các ứng dụng ép CPU của điện thoại hoặc máy tính bảng tiếp tục hoạt động với công suất cao ngay cả khi màn hình đã tắt. Điều này buộc CPU phải chạy không ngừng nghỉ, vắt kiệt pin với tốc độ chóng mặt. Và giờ đây, Google đã sẵn sàng tung ra giải pháp mạnh tay nhất.

Google cho biết họ sẽ bắt đầu dán nhãn cảnh báo công khai ngay trên trang tải xuống đối với những ứng dụng liên tục vi phạm giới hạn của chỉ số "Excessive Partial Wake Lock". Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng cảnh báo đỏ rực này trước khi quyết định có nên tải ứng dụng đó về máy hay không.

Ứng dụng ngốn pin sẽ có cảnh báo đỏ trên Play Store.

Chưa dừng lại ở đó, Google còn tung ra đòn trừng phạt chí mạng là nếu các nhà phát triển vẫn ngoan cố không chịu tối ưu lại ứng dụng, Google sẽ thẳng tay hạn chế sự xuất hiện của chúng trên các bảng xếp hạng và danh sách đề xuất của Play Store. Đối với một ứng dụng, việc biến mất khỏi danh sách đề xuất chẳng khác nào một bản án tử hình.

Bên cạnh các biện pháp trừng phạt cứng rắn, Google cũng đang tích cực hợp tác với các nhà phát triển để tối ưu hóa những ứng dụng bắt buộc phải dùng tài nguyên nền. Trong một bài đăng gần đây, Google đã nhắc đích danh thương hiệu phụ kiện thể thao WHOOP. Nhờ sự hỗ trợ từ Google, các bản cập nhật mới nhất của WHOOP đã khắc phục triệt để tình trạng ngốn pin vô lý.

Trong thời đại mà mọi ứng dụng đều khao khát chạy ngầm để cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, động thái cứng rắn này của Google là giải pháp tuyệt vời cho người dùng Android. Ít nhất là trong lúc chúng ta chờ đợi sự phổ cập của các công nghệ pin đột phá trong tương lai, như pin silicon-carbon chẳng hạn.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn