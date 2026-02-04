Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Duy Anh Vũ

Ngày 4-2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến tháng 9-2023, đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, ngụ TP Hà Nội) đã lập hợp đồng khống, bán sầu riêng tại các vườn cây trên địa bàn xã Dliê Ya (tỉnh Đắk Lắk).

Từ các hợp đồng khống, Vũ đã chiếm đoạt số tiền 5,39 tỉ đồng của nhiều người đặt cọc mua sầu riêng.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 6-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục điều tra.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động