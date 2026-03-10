Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn

Theo hồ sơ vụ án, năm 2001, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tây (nay là Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Phượng

Đến ngày 11/01/2002, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Phượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phượng ở đâu, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0961156788 – 0692194085, hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

