Muốn tim khỏe, huyết áp ổn định, ai cũng nên bỏ ngay 5 thực phẩm này

Thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa thường có trong các loại đồ chiên rán sẵn, bánh quy công nghiệp, bơ thực vật và thực phẩm đóng hộp. Đây được coi là "kẻ thù số 1" của trái tim vì chúng làm tăng mạnh nồng độ cholesterol xấu (LDL) và đồng thời làm giảm cholesterol tốt (HDL) trong máu. Khi tiêu thụ quá nhiều trans fat, các mảng bám sẽ nhanh chóng hình thành trong lòng mạch máu, gây hẹp động mạch và dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim cực kỳ nguy hiểm.

Các loại thịt chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng và thịt hộp chứa hàm lượng muối natri và chất bảo quản (như nitrate) rất cao để kéo dài thời hạn sử dụng. Lượng muối dư thừa khiến cơ thể giữ nước, làm tăng áp lực lên thành mạch và dẫn đến tình trạng cao huyết áp mãn tính. Ngoài ra, các chất phụ gia hóa học trong thịt chế biến sẵn còn gây viêm nhiễm hệ thống mạch máu, làm tổn thương các tế bào nội mô và gia tăng tỉ lệ mắc bệnh tim mạch vành.

Nhiều loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe tim mạch. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Đồ uống có đường và nước ngọt có ga

Nhiều người lầm tưởng đường chỉ liên quan đến tiểu đường, nhưng thực tế nó là "sát thủ thầm lặng" đối với tim mạch. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện, gan sẽ chuyển hóa lượng dư thừa này thành chất béo trung tính (triglycerides), gây tích tụ mỡ nội tạng và mỡ máu. Việc lạm dụng nước ngọt không chỉ gây béo phì mà còn thúc đẩy quá trình viêm nhiễm và kháng insulin, hai yếu tố then chốt dẫn đến các biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Carbohydrate tinh chế (Bột mì trắng, mì tôm)

Các loại thực phẩm như bánh mì trắng, mì tôm, hoặc các loại bánh ngọt làm từ bột mì tinh luyện đã bị loại bỏ hầu hết chất xơ và dưỡng chất tự nhiên. Khi đi vào cơ thể, chúng nhanh chóng chuyển hóa thành đường, gây ra sự thiếu ổn định của mức đường huyết và nồng độ insulin. Quá trình này không chỉ thúc đẩy tích lũy mỡ bụng mà còn gián tiếp gây áp lực lên tim, làm tăng nguy cơ suy tim và các bệnh lý về chuyển hóa liên quan đến động mạch.

Rượu bia và đồ uống có cồn quá mức

Mặc dù một số nghiên cứu cho rằng một lượng nhỏ rượu vang có thể có lợi, nhưng việc tiêu thụ đồ uống có cồn quá mức lại là thảm họa cho cơ bắp tim. Rượu có thể làm tăng mức chất béo trong máu, dẫn đến tình trạng cơ tim bị suy yếu (bệnh cơ tim do rượu) và gây ra chứng loạn nhịp tim (rung tâm nhĩ). Hơn nữa, đồ uống có cồn chứa lượng calo rỗng lớn, dễ gây tăng cân và làm mất kiểm soát huyết áp, tạo điều kiện cho các cơn đột quỵ khởi phát đột ngột.

