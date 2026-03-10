Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ nhận công tác tại Công an xã biên giới, rẻo cao

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tá Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng và trưởng tổ chức đoàn thể Công an tỉnh.

Toàn cảnh Lễ công bố

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về việc điều động cán bộ đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ, phòng thuộc Công an tỉnh và Công an xã, phường không phải biên giới, rẻo cao đến nhận công tác tại Công an xã biên giới, rẻo cao của tỉnh Nghệ An, ngày 06/3/2026, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ký Quyết định điều động, phân công 103 đồng chí, trong đó 29 đồng chí đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ Công an tăng cường, 74 đồng chí thuộc phòng, Công an cấp xã đến công tác tại Công an 40 xã biên giới, rẻo cao của tỉnh.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố và Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định điều động đối với 103 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến 103 đồng chí được điều động đợt này. Đồng thời nhấn mạnh, việc điều động Công an về xã biên giới, rẻo cao là chủ trương lớn của Bộ Công an, Công an tỉnh nhằm tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, nơi đặc biệt khó khăn, xây dựng Công an xã chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Theo đó, có rất nhiều cán bộ đơn vị thuộc Bộ và Công an tỉnh sau khi hết thời hạn tăng cường đã tự nguyện ở lại, cống hiến cho địa bàn xã biên giới.

Các đồng chí: Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh đến 103 đồng chí

Đợt này, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, điều động 29 đồng chí; Công an tỉnh điều động 74 đồng chí đến nhận công tác tại Công an xã biên giới, rẻo cao. Những cán bộ tăng cường được lựa chọn đều được đào tạo bài bản, cơ bản có tuổi đời trẻ, sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh dạo Công an tỉnh giao. Điều này thể hiện tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Ngành Công an cần đến.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định điều động đối với 103 đồng chí

Đại diện cán bộ được điều động phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu cán bộ được điều động nhận thức rõ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn, đồng thời là cơ hội phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh. Mỗi đồng chí cần chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác mới, khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh và đơn vị; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức, tác phong chuẩn mực; nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Đồng thời, chú trọng văn hóa ứng xử, gần dân, trọng dân, nắm chắc địa bàn, không ngừng học hỏi, nâng cao hiểu biết về xã hội và phong tục địa phương. Đồng thời yêu cầu Công an các xã có cán bộ được tăng cường phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phó Giám đốc tin tưởng rằng, trong mọi hoàn cảnh, cán bộ được điều động sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn