Khởi tố lái xe rời khỏi hiện trường sau tai nạn giao thông

Ngày 10-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ô tô về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ sau khi gây tai nạn khiến một người bị thương nặng rồi rời khỏi hiện trường.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 4h14 ngày 23-12-2025, Dương Văn Dinh, sinh năm 1986, trú tại thôn Nà Phai, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên, lái xe hơi trên quốc lộ 18 theo hướng từ phường Cẩm Phả đi phường Mông Dương.

Khi đến km154+600 (thuộc khu 8B, phường Cửa Ông), do buồn ngủ và thiếu quan sát, Dinh đã điều khiển xe đâm vào bà N.T.H., sinh năm 1965, trú tại phường Cửa Ông, đang đẩy xe thu gom rác di chuyển trên làn đường bên phải theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè, phương tiện thu gom rác bị hư hỏng. Bà H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, với tỉ lệ tổn thương cơ thể 92%.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Dương Văn Dinh chỉ dừng xe quan sát phía sau nhưng không xuống kiểm tra, không cứu giúp người bị nạn, không trình báo cơ quan chức năng mà rời khỏi hiện trường, tiếp tục lái xe về nhà trọ tại phường Mông Dương rồi đi làm như bình thường.

Hành vi của Dinh chỉ bị phát hiện khi cơ quan công an tiến hành điều tra, truy xét.

Căn cứ các tài liệu điều tra trong vụ việc, ngày 1-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Dinh.

