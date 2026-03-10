Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 cao nhất 127/150

Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực HSA 2026. Ảnh: Ngọc Trang.

Theo thông tin từ Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 diễn ra trong hai ngày qua ghi nhận tỷ lệ thí sinh tham dự ở mức rất cao, với hơn 16.000 thí sinh.

Theo thống kê, mức điểm cao nhất là 127 điểm, thuộc tổ hợp Q01, tại điểm thi Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Điểm thấp nhất là 22, thuộc tổ hợp Q21. Hai thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

"Kết quả ban đầu cho thấy bài thi HSA tiếp tục thể hiện tính phân loại tốt, độ tin cậy cao và khả năng đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi trong quá trình tuyển sinh, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào", Viện Đào tạo số và Khảo thí nhận định.

Bài thi HSA gồm ba phần, trong đó hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, làm trong 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần lựa chọn là Khoa học hoặc Tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Với phần Khoa học, thí sinh chọn 3 trong các chủ đề Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Kỳ thi HSA năm nay sẽ còn năm đợt nữa, diễn ra vào tháng 4 và 5 tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên... Quy mô thí sinh dự thi lên 120.000 người, tăng 30% so với năm ngoái.

Theo lý giải từ đơn vị tổ chức, những năm trước đây, số lượng chỗ thi không đáp ứng đủ nhu cầu dự thi của những em đã dành thời gian ôn tập, khiến thí sinh thiệt thòi. Đây là lý do năm 2026, quy mô kỳ thi mở rộng lớn nhất từ trước tới nay.

Ngân hàng đề thi được bổ sung 20% câu hỏi mới. Các câu hỏi đều nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, 60% câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, 30% thuộc lớp 11 và 10% lớp 10. Hội đồng thi cũng rà soát các câu hỏi qua các đợt thi nhằm loại bỏ các câu trùng lặp hoặc gây tranh cãi.

Thời gian và địa điểm thi các đợt còn lại cụ thể như sau:

Hiện, hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA để xét tuyển đầu vào, chiếm gần 50% cơ sở giáo dục đại học cả nước.

Năm ngoái, điểm trung bình của thí sinh thi đánh giá năng lực HSA là 78,8/150. Thí sinh cao điểm nhất trong 6 đợt thi là Nguyễn Duy Phong (cựu học sinh trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội) với 130/150 điểm.

