Người phụ nữ bị lừa gần nửa tỷ đồng khi sập bẫy “chat sex” online

Ngày 9/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này ghi nhận nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng sử dụng hình thức “chat sex” trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ nam giới, nữ giới cũng trở thành nạn nhân bị đe dọa, tống tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần.

Hình minh họa

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết bạn, làm quen với nạn nhân. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng sẽ dụ dỗ nạn nhân tham gia “chat sex”. Trong quá trình “chat”, các đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung.

Sau đó, chúng sử dụng những hình ảnh, video này để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền. Nếu nạn nhân không thực hiện theo yêu cầu, chúng đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã không dám trình báo cơ quan Công an mà âm thầm chuyển tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng thường không dừng lại ở đó mà tiếp tục tống tiền nạn nhân nhiều lần.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ việc một người phụ nữ sinh năm 1979 bị cưỡng đoạt tài sản khi “chat sex” trên mạng.

Nạn nhân bị đe dọa nên đã phải chuyển khoản 22 lần với số tiền gần nửa tỷ đồng cho các đối tượng.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi trụy, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”.

Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: congly.vn