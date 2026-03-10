Xét xử vụ án cấp trái phép chứng chỉ lái xe

Vụ án này nằm trong chuỗi sai phạm của bị cáo Hồ Văn Búp (cựu giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) và các bị cáo khác trong việc cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho hơn 16.000 người ở TP Hồ Chí Minh.

Các bị cáo Hồ Văn Búp, Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc) cùng 26 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của 5 trung tâm bị xét xử về các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hai bị cáo Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An là cựu cán bộ thuế thuộc Đoàn kiểm tra thuế, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (cũ) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại tòa, ngày 10/3.

Theo cáo trạng, theo quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, điều kiện được dự thi kết thúc môn học là tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% thời gian thực hành thực tập.

Từ ngày 1/10/2021, Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm giám đốc đến ngày 20/9/2022, Trung tâm đào tạo 50 khóa, tổng số 3.854 học viên. Quá trình đào tạo, học viên không đến học đủ số thời gian theo quy định nên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp, học viên thi không đạt nhiều... nên ngày càng ít người đến trung tâm để nộp hồ sơ thi bằng lái ôtô.

Đầu tháng 11/2021, bị cáo Nguyễn Văn Dương và Hồ Văn Búp đưa ra phương án không bắt học viên học lý thuyết, thi hết môn mà chỉ hợp thức hóa số buổi đi học của học viên và việc thi hết môn của học viên.

Để thu hút được nhiều học viên đến nộp hồ sơ, cả hai cùng đưa ra chủ trương chi hoa hồng người mang hồ sơ đến nộp 1-2,5 triệu đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chỉ đạo của Hồ Văn Búp, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên tuyển sinh) đã trích hoa hồng cho người môi giới hơn 7,2 tỷ đồng, còn lại nhập quỹ hơn 31 tỷ đồng.

Để bù lại khoản tiền chi hoa hồng cho người môi giới, Hồ Văn Búp tiếp tục chủ trương sử dụng hơn 13 tỷ đồng tiền xăng dầu lẽ ra phải phát cho giáo viên dạy thực hành và chỉ đạo Nguyễn Văn Dương liên hệ các cây xăng mua hóa đơn xăng dầu khống để hợp thức hóa hồ sơ.

Bị cáo Hồ Văn Búp (bên trái) và đồng phạm.

Ngoài ra, trung tâm còn thu tiền của 2.231 học viên muốn được “học nhanh - thi nhanh” với số tiền 500.000 đồng/học viên. Hồ Văn Búp phân công Mai Thị Bích Hồng sẽ để lại khoảng 1-50 chỉ tiêu không nhận hồ sơ, khi có người đến nộp hồ sơ có nhu cầu muốn “học nhanh - thi nhanh”, Hồng thu tiền (500 ngàn đồng/học viên) và chèn vào khóa học mà Hồng để lại. Tính đến ngày 29/3/2023, Hồng đã thu của 2.231 học viên, do các giáo viên, công nhân viên nộp hộ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 27/6/2022, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (cũ) đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế tại trung tâm trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2021, thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc.

Bị cáo Trần Ngọc Nhân (khi đó là Trưởng đoàn kiểm tra) và bị cáo Trần Thị Thanh An (thành viên đoàn kiểm tra) đã yêu cầu yêu cầu Ngô Thị Hàn Ly cung cấp hồ sơ, sổ sách kế toán để phục vụ kiểm tra. Ly đã liên hệ và sử dụng tài khoản email để gửi tài liệu kế toán cho Trần Ngọc Nhân.

Khi hai bị cáo Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An đến làm việc với Trung tâm, tại phòng làm việc của Hồ Văn Búp, hai cán bộ thuế nói phát hiện Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế, số tiền bị truy thu thuế tại Trung tâm khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Để giúp cho Trung tâm "lách thuế" và không bị truy thu số tiền lớn trên, Hồ Văn Búp đã “ngỏ ý” chung chi. Hai cựu cán bộ thuế đã chấp thuận nhận số tiền 1 tỷ đồng để bỏ qua các lỗi về thuế và hướng dẫn, làm giúp Trung tâm hợp thức hóa giải trình các chênh lệch thu chi.

Với các hành vi tương tự, 4 trung tâm còn lại gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên.

VKS xác định lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III không thực hiện nghiêm quy định nội bộ khi giao nhiệm vụ, ký văn bản ủy quyền trái quy định; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động các trung tâm trong quản lý đào tạo, hồ sơ và sát hạch.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 20/3.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân