Cận cảnh biệt thự của Hòa Minzy, nơi Đại úy Văn Cương về chăm bé Bo

Căn biệt thự 5 tầng mang phong cách tân cổ điển của Hòa Minzy tại quê nhà Bắc Ninh cũng là nơi Đại úy Thăng Văn Cương gác lại binh nghiệp để trở về làm cha.

Bên cạnh sự nghiệp, Hòa Minzy còn khiến nhiều người xuýt xoa khi xây dựng cơ ngơi bề thế tại quê nhà Bắc Ninh để báo hiếu cha mẹ. Ảnh: FBNV

Đây cũng là chốn đi về ấm cúng, nơi Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình dành trọn thời gian bên bé Bo. Ảnh: FBNV

Biệt thự của Hòa Minzy nổi bật với quy mô 5 tầng bề thế và phong cách tân cổ điển sang trọng. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự có gam màu trắng chủ đạo kết hợp các đường phào chỉ tinh tế. Ảnh: FBNV

Trong khuôn viên biệt thự có tiểu cảnh hòn non bộ công phu. Ảnh: FBNV

Dịp Tết vừa qua, Hòa Minzy hé lộ một góc nhà trang trí đậm chất truyền thống với cành đào dáng huyền mềm mại, điểm xuyết đèn lồng đỏ rực rỡ. Ảnh: FBNV

Ngoài cành đào, phòng khách còn bài trí nhiều cây cảnh đón xuân khác. Ảnh: FBNV

Một góc nhìn xuyên suốt từ phòng khách sang khu vực bếp hiện đại. Ảnh: FBNV

Nội thất trong nhà tối giản với trần thạch cao giật cấp và hệ thống đèn âm trần hiện đại. Ảnh: FBNV

Phút giây thư giãn đời thường của Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo trên chiếc giường êm ái. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

