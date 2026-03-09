Kinh hoàng mạng lưới rửa tiền xuyên lục địa

Ngày 9-3, TAND TPHCM đã chính thức tuyên án đối với 19 bị cáo trong một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài, mạng lưới này đã vận hành hàng trăm công ty "ma" và những "ngân hàng ngầm" núp bóng tiệm vàng để luân chuyển hàng nghìn tỉ đồng bất hợp pháp.

Các "ngân hàng ngầm" nghìn tỉ

Theo hồ sơ vụ án, khởi nguồn của dòng tiền bẩn xuất phát từ các vụ lừa đảo công nghệ cao. Các đối tượng quốc tế đã xâm nhập vào email giao dịch của các công ty nước ngoài, sau đó tạo các địa chỉ email giả mạo chỉ khác một ký tự (như thay rfzone.com bằng rfz0ne.com) để đánh lừa bị hại chuyển tiền. Điển hình là Công ty December One Rnd Ltd (Ucraina) đã bị lừa chuyển 314.850 USD vào một tài khoản tại Việt Nam thay vì đối tác tại Hàn Quốc.

Để tiếp nhận nguồn tiền này, một hệ thống công ty "ma" khổng lồ đã được thiết lập. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, quê Bình Định) đã đứng tên thành lập 112 công ty.

Khi số lượng công ty quá lớn sợ bị phát hiện, Thúy thuê Nguyễn Thị Hương (SN 1990, quê Nam Định) lập thêm 116 công ty khác. Tiền ngoại tệ từ nước ngoài đổ về các tài khoản này sẽ được làm thủ tục hoán đổi sang đồng Việt Nam, rút tiền mặt và giao lại cho các đối tượng cầm đầu để hưởng lợi phí dịch vụ từ 2%.

Đường dây này còn vận hành những "ngân hàng ngầm" chuyên nghiệp để vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Tại Cửa hàng Yến sào Kingfood (quận 11 cũ), bị cáo Phạm Văn Nhân (SN 1980, quê An Giang) cùng vợ là Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983, quê Phú Yên) đã điều phối nhân viên giao nhận tiền mặt xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến khi bị bắt, nhóm này đã vận chuyển trái phép hơn 304 tỉ đồng và gần 5 triệu USD sang Campuchia, đồng thời chuyển ngược về Việt Nam hơn 303 tỉ đồng cùng gần 5 triệu USD.

Tại Tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình cũ), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, quê Đắk Lắk) sử dụng các nhóm bảo mật trên Telegram để khớp lệnh với đối tượng tại Campuchia. Chỉ trong 5 tháng (từ cuối năm 2023 đến tháng 4-2024), Ngân đã điều phối vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam số tiền hơn 2.048 tỉ đồng và 10,7 triệu USD.

Phán quyết

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Do đó, tòa đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc.

HĐXX nhận định hành vi của nhóm bị cáo rửa tiền đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp giúp các đối tượng phạm tội xóa dấu vết dòng tiền bẩn.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thúy 14 năm tù; Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) 13 năm 6 tháng tù; Lê Thị Thắm 13 năm tù. Theo bản án, Thắm cùng chồng là Okoye đã sử dụng nhiều công ty "ma" để nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp hơn 36 tỉ đồng.

Cùng tội danh này, Mai Vũ Minh (SN 1995, quê Đắk Lắk) bị tuyên 12 năm 6 tháng tù. Minh đã rút hơn 19 tỉ đồng từ các khoản tiền có nguồn gốc lừa đảo hack email của doanh nghiệp nước ngoài để chuyển cho đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương (SN 1990, quê Nam Định) bị tuyên 12 năm tù do giúp Thúy thành lập hàng loạt công ty "ma" phục vụ việc nhận và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Các bị cáo tại toà - Ảnh: Hà Nguyễn

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", HĐXX xác định các đường dây hoạt động như những "ngân hàng ngầm", trung chuyển lượng tiền đặc biệt lớn giữa Việt Nam và Campuchia.

Tòa tuyên phạt Phạm Văn Nhân (SN 1980, quê An Giang, chủ cửa hàng yến sào Kingfood) 9 năm tù, đồng thời phạt bổ sung 30 triệu đồng. Nhân được xác định là người điều hành đường dây vận chuyển hơn 600 tỉ đồng và gần 10 triệu USD qua lại giữa hai nước.

Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, quê Đắk Lắk, điều hành tiệm vàng Đức Long) bị tuyên 8 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Theo HĐXX, Ngân là "mắt xích" quan trọng điều phối dòng tiền lậu hơn 2.000 tỉ đồng chỉ trong vài tháng.

Các bị cáo khác gồm Dương Đại Nghĩa (SN 1990, quê Phú Yên) bị tuyên 6 năm tù; Dương Hoàng Hiền (SN 1995, quê TP HCM) 5 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo Dương Thành Hiếu (SN 1989), Nguyễn Nghe (SN 1989, cùng quê Phú Yên), Châu Tuấn Anh (SN 1992, quê Đồng Tháp), Lê Văn Hòa (SN 1977, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, quê Đắk Lắk) cùng bị tuyên 5 năm tù.

Riêng Trần Hoàng Oanh (SN 2006, quê An Giang) bị tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bên cạnh đó, HĐXX áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với một số bị cáo có vai trò hạn chế hoặc có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Theo đó, Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) bị phạt tiền 3 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983, vợ Phạm Văn Nhân) bị phạt hơn 1 tỉ đồng.

Hai bị cáo Trần Huy Thông (SN 1963, quê TP HCM) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1991, quê Tiền Giang) mỗi người bị phạt 1 tỉ đồng do thuê tiệm vàng chuyển ngoại tệ trái phép sang Trung Quốc và Campuchia.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người Lao Động