Đâm chết người sau cuộc nhậu, nghi phạm trốn vào rừng vẫn bị bắt sau 12 giờ

Nghi phạm Trương Văn Giang làm việc với công an - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 10-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Công an xã Đăk Sao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trương Văn Giang (32 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết người sau cuộc nhậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 8-3, tại khu vực ngã ba đường thuộc thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, Giang trong tình trạng đã uống rượu xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh A.T. (26 tuổi, trú cùng thôn).

Sau khi cãi vã, Giang bỏ về nhà rồi lấy một con dao, quay lại khu vực ngã ba nơi có mâu thuẫn với anh T. trước đó. Tại đây, Giang rút dao đâm một nhát vào ngực trái anh T. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trạm y tế xã Đăk Sao.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Sao đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm. Đại úy Phạm Tiến Tuy, Trưởng Công an xã, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức khoanh vùng, truy xét đối tượng.

Lực lượng chức năng đồng thời vận động gia đình thuyết phục Giang ra đầu thú, nhưng nghi phạm vẫn tìm cách lẩn trốn.

Qua xác minh, công an nhận định nghi phạm có thể trốn trong khu vực rừng gần hiện trường nên tổ chức nhiều mũi truy tìm, bao vây.

Đến khoảng 8h sáng 9-3, sau hơn 12 giờ truy xét liên tục, lực lượng công an đã phát hiện và khống chế Trương Văn Giang khi nghi phạm đang lẩn trốn trong khu rừng thuộc thôn Năng Nhỏ 1.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn