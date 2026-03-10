Nữ Thượng uý liên tục hát “oét” với cái lạnh 7 độ C, giọng run rẩy dưới thời tiết cắt da thịt

Ngày 7/3, Lễ hội Việt Nam tại Osaka lần thứ ba đã chính thức khai mạc tại quảng trường Mặt trời, công viên Lâu đài Osaka (Nhật Bản). Lễ khai mạc có sự hiện diện của đại diện Chính phủ Nhật Bản, trong đó có Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Misawa Yasushi; cùng nhiều Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ; Chủ tịch và các nghị viên Hội đồng phủ Osaka; đại diện Văn phòng Thống đốc phủ Osaka và Thị trưởng thành phố Osaka; Thị trưởng thành phố Higashi Osaka, Chủ tịch Hội đồng thành phố Sakai, cùng lãnh đạo một số địa phương trong khu vực Kansai.

Về phía Việt Nam, sự kiện do Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì. Tham dự còn có cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Osaka, đại diện nhiều hội đoàn người Việt cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ nổi tiếng gồm Hoàng Duyên, JSOL và Lâm Bảo Ngọc với loạt tiết mục hiện đại, khuấy động bầu không khí của sự kiện.

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ nổi tiếng gồm Hoàng Duyên, JSOL và Lâm Bảo Ngọc (Ảnh: FBNV)

Trong đó, Lâm Bảo Ngọc gây chú ý nhiều nhất nhờ các đoạn clip bất ngờ viral trên TikTok. Nữ ca sĩ diện váy ngắn cùng một chiếc áo khoác dáng crop-top, nổi bật trên sân khấu vào buổi tối. Cô thể hiện những bản hit gắn liền với tên tuổi, khoe giọng hát nội lực như Hương Vị Tình Thân, Hành Trình Của Lá… Nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng lớn từ khán giả, Lâm Bảo Ngọc cao hứng hát chay loạt ca khúc trong Em Xinh Say Hi.

Từ Gã Săn Cá, Regret đến Quả Chín Quá, Lâm Bảo Ngọc hát trong tiếng fanchant sôi động từ người hâm mộ. Đáng nói, càng về tối, nhiệt độ càng hạ thấp. Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm lạnh nhất khi Lâm Bảo Ngọc đứng trên sân khấu là 7 độ C, gió lạnh cắt da cắt thịt mà cô nàng lại ăn mặc khá phong phanh. Vì thế, dù đã cố gắng hát tốt nhất có thể, Lâm Bảo Ngọc không ít lần hát “oét nốt”, giọng run rẩy dưới thời tiết giá lạnh.

Một số netizen là khán giả đến tham dự xác nhận rằng, không khí ngoài trời rét căm, tay cầm điện thoại quay mà lạnh buốt, tê cóng. Nên set diễn của Lâm Bảo Ngọc đã chứng minh nỗ lực và sự cố gắng của cô cho Lễ hội Việt Nam. Cô nàng còn ghi điểm khi vừa mới hát dứt lời, giọng nói còn run nhưng vẫn nhiệt tình giao lưu với khán giả.

Sinh ra tại Nam Định trong gia đình có truyền thống âm nhạc, Lâm Bảo Ngọc từng chọn con đường quân ngũ trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát. Năm 2018, cô được đặc cách vào quân đội, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I và theo học Thanh nhạc hệ quân sự tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đến tháng 6/2024, khi đang mang quân hàm Thượng úy, nữ ca sĩ quyết định rời quân ngũ để Nam tiến hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trước đó, Lâm Bảo Ngọc đã ghi dấu với loạt thành tích như Á quân Giọng hát Việt 2019, Quán quân Giọng ca bí ẩn 2019 hay Á quân Sao Mai 2017 (dòng nhạc nhẹ). Sau bước ngoặt trở lại từ chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ 2023, cô dần lấy lại phong độ và tăng cường hoạt động nghệ thuật. Năm 2025, việc tham gia Em Xinh Say Hi giúp tên tuổi Lâm Bảo Ngọc đến gần hơn với khán giả trẻ khi cô lọt Top 10 chung cuộc. Nhờ chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn chỉn chu, nữ ca sĩ hiện là gương mặt đắt show, đặc biệt thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật chính luận và sự kiện lớn.

Nhờ chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn chỉn chu, nữ ca sĩ hiện là gương mặt đắt show (Ảnh: FBNV)

