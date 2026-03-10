Thủ tướng Kuwait đồng ý xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VPG

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam đến Quốc vương và lãnh đạo cấp cao Kuwait.

Nhắc lại tình cảm mà lãnh đạo và nhân dân Kuwait đã dành cho đoàn cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm tháng 11-2025, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kuwait ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến xung đột tại Trung Đông và chia sẻ với những khó khăn của người dân Kuwait.

Ông đánh giá cao nỗ lực kiềm chế của Kuwait và các nước liên quan, đồng thời mong các bên tiếp tục thúc đẩy giảm căng thẳng, tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của tất cả các bên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chia sẻ khó khăn với người dân Kuwait, đồng thời đánh giá cao vai trò, thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Trung Đông.

Trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán nếu cần thiết.

Thủ tướng Kuwait cam kết phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và hỗ trợ sơ tán khi cần.

Trước đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kuwait nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Kuwait vào tháng 11-2025, chuyển hóa các cam kết thành hợp tác cụ thể, thực chất - đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như năng lượng, an ninh lương thực, Halal và du lịch.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ