VIDEO: Nữ tài xế ô tô tông văng cô gái đứng trên vỉa hè rồi bỏ chạy

Ngày 9-3, thông tin từ Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã triệu tập bà Đ.T.T.N. (SN 1980, trú tại xã Cẩm Khê, Phú Thọ) để làm rõ hành vi tông ngã một cô gái đứng trên vỉa hè rồi lái xe bỏ đi.

Video nữ tài xế lái xe con húc văng cô gái trên vỉa hè rồi bỏ chạy. Nguồn: MXH

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một cô gái đang đứng trên vỉa hè thì bất ngờ bị xe ô tô con không làm chủ tay lái, đã lao lên tông vào người.

Sau khi gây tai nạn, ô tô con tiếp tục di chuyển rời khỏi hiện trường.

Sau khi xem video, nhiều người bức xúc trước hành vi của tài xế.

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào 6 giờ 50 phút ngày 9-3, tại gần ngã tư thị trấn Cẩm Khê cũ. Khi đó, chị N.T.N. (SN 1994, xã Cẩm Khê) đang đứng trên vỉa hè cùng hành lý bất ngờ bị ô tô đâm vào, hất văng ra xa. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô con tiếp tục di chuyển rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị N. tới cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Tài xế điều khiển xe ô tô sau đó được xác định là bà Đ.T.T.N..

Cơ quan công an làm việc với bà N.. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động