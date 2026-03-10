Người phụ nữ ở TPHCM trả lại 50 triệu đồng nhặt được

Ngày 10-3, thông tin từ Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết chị Huỳnh Thị Thu Trang (ngụ phường Tân Mỹ) đã trả lại 50 triệu đồng nhặt được cho anh Nguyễn Hoài Châu.

Chị Huỳnh Thị Thu Trang trao trả lại tài sản cho anh Nguyễn Hoài Châu.

Vào chiều 9-3, chị Trang đang đi trên đường về nhà ở phường Tân Mỹ thì nhặt được chiếc túi. Kiểm tra, chị phát hiện cọc tiền mới mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 50 triệu đồng. Lập tức chị mang đến Công an phường Tân Mỹ nhờ trả lại.

Nhận lại tiền, anh Châu đã cảm ơn hành động đẹp của chị Trang. Anh cho biết số tiền là mồ hôi nước mắt, là cả tháng ngày vất vả làm ăn để lo cho gia đình, cho con cái. "Mất nó, em như mất đi hy vọng…" - anh Châu nói nghẹn ngào.

Công an phường Tân Mỹ đã biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của chị Trang.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động