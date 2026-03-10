Cơ hội mong manh của tuyển nữ Việt Nam

Sau hai luợt trận bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam xếp vị trí thứ 3. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thắng Ấn Độ (2-1) nhưng đã để thua Đài Loan (Trung Quốc). Lượt cuối, tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản, còn Đài Loan (Trung Quốc) đụng độ Ấn Độ.

Với cục diện hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang đứng trước bất lợi. Bởi chúng ta rất khó để giành chiến thắng trước Nhật Bản. Trong khi đó còn Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá mạnh hơn và sẽ không khó để đánh bại Ấn Độ - đội bóng đá bị loại sau trận thua 11 bàn không gỡ trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng C là điều khó tránh.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm vượt khó. Ảnh: VFF

Theo điều lệ giải, ngoài 2 đội nhất nhì ba bảng thì còn có 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất giành vé vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam không thể vào top 2 của bảng, nhưng có thể cạnh tranh 1 trong 2 suất vé vớt dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ở cục diệnbảng A, tuyển nữ Philippines (0 điểm, -4) và Iran (0 điểm, -7) sẽ đối đầu với nhau lượt cuối để tranh hạng 3. Còn bảng B, tuyển nữ Uzbekistan (0 điểm, -6) và Bangladesh (0 điểm, -7) sẽ chạm trán nhau lượt cuối bảng B để tranh hạng 3.

Chỉ cần một trong hai trận này kết thúc với tỉ số hòa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận đấu với Nhật Bản. Còn nếu một trong hai trận đấu kết thúc với tỉ số tối thiểu, tuyển Việt Nam đi tiếp nếu không thua Nhật bản quá đậm. Lợi thế của chúng ta là thi đấu sau hai trận đấu ở bảng A, B.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản vào lúc 16h00 ngày 10/3 (theo giờ Việt Nam). Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Nhật Bản là một trong những đội bóng hàng đầu của châu Á và thế giới. Theo huấn luyện viên trưởng của tuyển nữ Việt Nam, tại bảng đấu này, Nhật Bản được đánh giá cao nhất, trong khi ba đội còn lại gồm Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) cạnh tranh vị trí tiếp theo.

“Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản – một đội bóng có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh”, ông Chung nói.

Chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị chiến thuật, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần đối đầu với Nhật Bản và hiểu rõ sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của đối thủ.

“Chúng tôi đã từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này,” huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Liên quan tới cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, ông Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác. “Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó, đội không quá quan tâm tới kết quả của các đội khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất,” huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định.

Trong khi đó tiền vệ Bích Thùy cho biết: “Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều đã củng cố lại tinh thần. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và nỗ lực thi đấu hết mình cho đến những phút cuối cùng.

Trận đấu ngày mai có thể quyết định cơ hội vào vòng trong của tuyển nữ Việt Nam. Dù thi đấu với đối thủ nào, toàn đội cũng luôn đặt quyết tâm và tinh thần đoàn kết lên hàng đầu để có thể thể hiện tốt nhất trên sân. Sau trận đấu với tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc), ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như chiến thuật cho trận đấu tiếp theo”.

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân