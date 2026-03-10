Cầu thủ hỗn chiến kinh hoàng, trọng tài rút thẻ đỏ không kịp

Số thẻ đỏ kỷ lục diễn ra ở cuối trận Cruzeiro thắng Atletico Mineiro 1-0, qua đó chấm dứt 6 năm thống trị của đối thủ kình địch.

Tình huống châm ngòi cho hỗn loạn sau một pha va chạm giữa cầu thủ hai đội gần khu vực khung thành Atletico Mineiro.

Theo biên bản trận đấu của trọng tài chính Matheus Candancan, tình huống tranh chấp ban đầu đã leo thang thành cuộc ẩu đả quy mô lớn khi nhiều cầu thủ từ cả hai đội lao vào xô xát. Các cầu thủ rượt đuổi, xô đẩy và tấn công lẫn nhau khiến trận đấu rơi vào tình trạng hỗn loạn trong nhiều phút.

Tổng cộng 23 thẻ đỏ được trọng tài rút ra trong trận Cruzeiro thắng Atletico Mineiro 1-0 ở chung kết bang Minas Gerais – Brazil hôm 9/3.

Do số lượng cầu thủ tham gia quá đông và tình hình mất kiểm soát, trọng tài không thể ngay lập tức rút thẻ trực tiếp trên sân.

“Ngay sau tình huống tranh chấp, một cuộc hỗn chiến đã nổ ra. Do mức độ hỗn loạn, việc rút thẻ đỏ trực tiếp trên sân là không thể thực hiện”, trọng tài Candancan viết trong biên bản.

Sau khi tham khảo báo cáo của tổ trọng tài và xác định các hành vi bạo lực, tổng cộng 23 thẻ đỏ đã được ghi nhận trong biên bản sau trận.

Biên bản nêu rõ 12 thành viên của Cruzeiro và 11 thành viên của Atletico Mineiro bị truất quyền thi đấu vì tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Trong báo cáo, trọng tài Candancan cho biết phần lớn các trường hợp bị đuổi vì hành vi đấm hoặc đá đối thủ trong lúc xô xát.

Tình hình chỉ được kiểm soát sau khi lực lượng an ninh và cảnh sát có mặt trên sân để vãn hồi trật tự. Trọng tài cũng phải yêu cầu lực lượng bảo vệ hỗ trợ khi bị vây quanh giữa các cầu thủ đang tranh cãi.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn