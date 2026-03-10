Xe khách chở 10 người lật trong đêm trên Quốc lộ 19

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 9/3, ô tô khách biển kiểm soát 47H-078.96 do ông Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Tây – Đông, từ An Khê đi Tây Sơn.

Khi đến Km55+400, đoạn qua thôn Trung Sơn, xã Bình Khê, xe bất ngờ mất lái và lật nghiêng bên lề phải của tuyến đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 10 hành khách. Vụ việc khiến hai người bị thương được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các nạn nhân gồm M.B.V. (SN 1995) và Ph.T.H. (SN 1959, cùng trú tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, bà H. bị đa chấn thương.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt. Bước đầu xác định phương tiện bị mất lái, tự lật bên lề phải. Qua kiểm tra nhanh, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đức Hồ

Nguồn tin: congly.vn