Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 25 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ, Hoàng Thị Vân từng kinh doanh tạp hóa tại TP Nam Định. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2001, do làm ăn thua lỗ, đối tượng đã vay mượn tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng trốn truy nã Hoàng Thị Vân.

Ngày 25/8/2001, Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã Hoàng Thị Vân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình lẩn trốn, đối tượng vào sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, cắt đứt liên lạc với gia đình, làm thuê nhiều công việc, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng tên giả để che giấu thân phận, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện Hoàng Thị Vân đang lẩn trốn tại một khu trọ trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh và tổ chức bắt giữ vào ngày 25/1/2026.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bích Mận

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân