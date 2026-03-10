Báo Hàn đưa tin Trấn Thành đóng phim lịch sử Hàn, được gọi là 'diễn viên quốc dân' của Việt Nam

Sau khi phim Thỏ ơi!! đại thắng phòng vé Tết, Hari Won từng đăng ảnh Trấn Thành bay sang Hàn Quốc để đóng phim - Ảnh: FBNV

Trang Slist.kr sáng 9-3 đưa tin buổi đọc kịch bản phim Kal: Thanh kiếm của Godumakhan diễn ra vừa qua với dàn diễn viên Trấn Thành, Park Bo Gum, Joo Won, Choi Gwi Hwa, Park Myung Hoon, Lee Soon Won... và đạo diễn Kim Han Min.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim khởi quay vào ngày 3-3. Đoàn phim công bố các hình ảnh buổi đọc kịch bản với sự tham gia của toàn bộ dàn diễn viên.

Trấn Thành, 'diễn viên quốc dân' Việt Nam đóng phim Hàn

Kal: Thanh kiếm của Godumakhan là bom tấn cổ trang hành động lấy bối cảnh ngay sau khi vương quốc Cao Câu Ly sụp đổ. Chuyện kể về một chiến binh mất trí nhớ (Park Bo Gum đóng), trở thành nô lệ, sau đó bị cuốn vào một giải đấu kiếm nơi phần thưởng là thanh kiếm huyền thoại.

Trấn Thành tham gia buổi đọc kịch bản cùng Park Bo Gum và dàn diễn viên Hàn Quốc - Ảnh: Slist.kr

Trong đó, nhân vật Trấn Thành thuộc tuyến phụ, vị tướng Seol Ingwi (tạm dịch là Nhân Quý) - Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường - nhân vật có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị thời đó. Việc Trấn Thành đảm nhận vai quan nhà Đường khiến khán giả Việt Nam quan tâm.

Một số bình luận cho rằng điều này khá hợp lý với diện mạo của Trấn Thành và việc anh là người gốc Hoa. Ngoài ra, việc mời diễn viên Việt Nam đóng phim Hàn cho thấy nhà sản xuất phía Hàn Quốc đánh giá cao thị trường Việt Nam và muốn tận dụng sức hút phòng vé của thương hiệu Trấn Thành - đạo diễn 2.000 tỉ đồng đầu tiên của Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số khán giả đặt câu hỏi tại sao nhà sản xuất không mời diễn viên người Hoa. Nhưng trong điện ảnh lâu nay, các phim không nhất thiết phải mời diễn viên đúng quốc tịch, tộc người.

Ngay sau khi các báo Hàn đăng tải bản tin về buổi đọc kịch bản, thông tin Trấn Thành được xác nhận đóng phim Hàn Quốc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ mong đợi sớm được xem bộ phim.

Đạo diễn Kim Han Min của bộ phim là tên tuổi lớn ở Hàn Quốc. Ông từng thực hiện các phim nổi tiếng, có doanh thu cao bậc nhất thị trường điện ảnh Hàn Quốc như Roaring Currents: The Road of the Admiral, Hansan: Rising Dragon, Noryang: Deadly Sea...

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ