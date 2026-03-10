Ông Trump nói gì khiến giá dầu lao dốc?

Tài xế xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm xăng ở Los Angeles ngày 2-3 - Ảnh: AFP

Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch ngày 10-3, giá dầu thô Mỹ giảm 6,19% xuống còn 85,27 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 4,6% còn 88,43 USD/thùng.

Đây là mức giảm đáng kể chỉ trong 24 tiếng. Vào thời điểm này hôm qua, giá dầu đã tăng vọt lên gần 120 USD/thùng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn bởi xung đột ở Trung Đông.

Diễn biến trên xuất hiện sau phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến sự ở Iran. Trong cuộc điện đàm với CBS News, ông Trump cho biết các tàu vẫn đang di chuyển qua eo biển Hormuz nhưng Washington đang "nghĩ đến việc kiểm soát khu vực này", đồng thời nhận định cuộc chiến với Iran "về cơ bản đã hoàn tất" và có thể sớm kết thúc.

Sau đó, trong cuộc họp báo tại bang Florida, ông tiếp tục khẳng định Mỹ đang "đạt được những bước tiến lớn để hoàn thành các mục tiêu quân sự".

Không chỉ giá dầu, những phát biểu này cũng đã khiến thị trường tài chính toàn cầu đảo chiều sau nhiều ngày biến động mạnh.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 - từng giảm tới 1,5% trong phiên - đã quay đầu tăng 0,83% khi đóng cửa. Chỉ số Nasdaq Composite, trước đó có lúc giảm 1,4%, cũng kết thúc phiên tăng 1,38%.

Dù vậy, bất chấp phiên giảm mạnh mới nhất, giá dầu thô Mỹ vẫn tăng hơn 50% kể từ đầu năm và tăng hơn 30% chỉ trong vòng năm ngày qua, cho thấy thị trường vẫn chịu tác động lớn từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Thị trường năng lượng toàn cầu gần đây chứng kiến đầy biến động do căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua khu vực này.

Theo Công ty tư vấn Rapidan Energy, việc tuyến đường này bị gián đoạn đã gây ra một trong những cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử. Nhiều tàu chở dầu tránh đi qua eo biển vì lo ngại bị Iran tấn công, khiến hoạt động vận chuyển bị đình trệ.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh buộc phải cắt giảm sản lượng vì thiếu kho chứa khi dầu thô tồn kho tăng mạnh nhưng không thể xuất khẩu.

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, các bộ trưởng năng lượng nhóm G7 dự kiến họp trực tuyến để thảo luận khả năng cùng nhau xả dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ổn định thị trường.

Các bộ trưởng tài chính G7 cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ông Janiv Shah, phó chủ tịch phụ trách thị trường dầu của Rystad Energy, nhận định giá dầu Brent có thể tăng lên 135 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài khoảng bốn tháng.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cảnh báo các tàu chở dầu phải "hết sức thận trọng" khi di chuyển qua khu vực. "Chừng nào tình hình còn bất ổn, tất cả tàu chở dầu và hoạt động hàng hải đều phải rất cẩn trọng", ông Baghaei nói.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ