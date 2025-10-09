Trấn Thành cùng nhiều sao Việt quyên góp cho bà con Thái Nguyên

Trấn Thành - Hari Won ủng hộ 200 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên. Ảnh: FB Trấn Thành.
“Nhìn cảnh tượng mà không khỏi xót xa cho bà con ở đó! Xin cho vợ chồng Trấn Thành tiếp tục đóng góp thêm 1 chút để chung tay với bà con trong việc khắc phục hậu quả sau bão lũ”. Ảnh: FB Trấn Thành
Hòa Minzy quyên góp 100 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Ảnh: FB Hòa Minzy
“Hòa Minzy xin được ủng hộ và chia sẻ cùng bà con Thái Nguyên trong những khó khăn đang diễn ra. Mong bà con an toàn, mong trời nắng lên nước không chảy siết dâng cao thêm nữa. Thương mọi người lắm”. Ảnh: FB Hòa Minzy
Erik ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân ở Thái Nguyên. Ảnh: FB Erik
“Lòng quặn thắt lại khi chứng kiến bà con ở Thái Nguyên đang gồng mình chống chọi với thiên tai, Erik thật sự không khỏi xót xa. Cầu mong bão sớm qua đi, mọi người đều được bình an, mạnh khỏe”, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Erik
Minh Hằng đóng góp 100 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Ảnh: FB Minh Hằng
Hoàng Thùy Linh cùng người hâm mộ ủng hộ 100 triệu đồng. “Tập thể chúng em xin được chung tay đóng góp đến bà con vùng lũ. Mong mọi người an toàn và sớm ổn định đời sống”, nữ ca sĩ viết. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh
Quốc Thiên cùng ê-kíp đóng góp 200 triệu đồng. “Mong mọi điều tốt lành và bình an, mỗi người dân cùng chung tay giúp đỡ nhau”, nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FB Quốc Thiên
Hồ Văn Cường ủng hộ 20 triệu đồng, fan của nam ca sĩ đóng góp 214 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Ảnh: FB Hồ Văn Cường
Tác giả: Thu Cúc (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn