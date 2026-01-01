Trường Giang, Nhã Phương và dàn sao quây quần đón năm mới 2026

Trước thềm Giao thừa, Trường Giang đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên Nhã Phương. Hai vợ chồng diện đồ đông, trong không gian ấm cúng. Trường Giang chia sẻ khi nhìn lại hành trình vừa qua, điều vợ chồng anh nhận được không phải ánh hào quang sân khấu hay những giải thưởng lấp lánh, mà chính là sự hiện diện ấm áp của mọi người trong từng khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời. Giữa tháng 1/2026, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sẽ chào đón thiên thần nhỏ thứ ba. "Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương", nam diễn viên bày tỏ.