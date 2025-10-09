2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"

Vài ngày trở lại đây, trên khắp các tuyến phố trung tâm Thái Nguyên, nước lũ dâng cao nhấn chìm nhà cửa, xe cộ và nhiều tài sản của người dân. Những mái nhà chỉ còn lộ phần nóc, bùn đất và rác thải trôi nổi khắp nơi, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và tang thương.

Nhiều người chỉ kịp chạy lên tầng cao để tránh dòng nước xiết, trong khi xe máy, ô tô bị ngập nửa bánh hoặc trôi theo dòng lũ. Giữa biển nước mênh mông, lực lượng cứu hộ khẩn trương chèo xuồng, chạy đua với thời gian để tiếp cận và giải cứu các hộ dân mắc kẹt trong vùng ngập sâu, trong khi người dân liên tục kêu cứu, cầu xin lương thực và nước uống qua mạng xã hội.

Đến ngày 9/10, khu nước lũ đã rút một phần, một số người dân tranh thủ tìm kiếm lại tài sản đã bị lũ cuốn trôi. Trong số đó, gia đình anh Nguyễn Đình Tiến (Thái Nguyên) cũng đã phải cầu cứu cộng đồng mạng đề tìm lại 2 chiếc ô tô của gia đình đã bị cuốn đi theo dõi nước ngập.

Tài khoản A.N chia sẻ, "Gia đình xin anh chị em cộng đồng mạng chia sẻ giúp. Nhà mình có 2 xe ô tô: 01 xe Kia morning màu trắng, biển số 20B-16170 và 01 xe Mitsubishi Attrage màu bạc 5 chỗ, biển xe số 20A - 12371. Xe gửi ở khu vực Túc Duyên ngõ ắc quy Bắc Bộ đi vào. Gia đình đã bọc, buộc (như ảnh) phủ bạt xung quanh, nhưng do nước dâng cao nên đã trôi không biết đi đâu".

Hình ảnh 2 chiếc ô tô bọc bạt màu cam trước khi bị cuốn đi

Kèm theo đó là hình ảnh 2 chiếc ô tô được bọc bạt màu cam được đặt tại điểm gửi xe và một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe bị dòng nước cuốn đi qua các con phố do người dân ghi lại được.

Theo chia sẻ của chị A. cho biết do nhà bị ngập sâu, gia đình đã mang hai chiếc ô tô đi gửi ở vị trí cao hơn để tránh lũ. Tuy nhiên, không ngờ nước lũ lại tràn về, ngập khắp nơi vượt ngoài dự đoán.

Bài viết ngay lập tức lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người vừa lo lắng cho tài sản của chủ xe, vừa nhắc nhau đùa rằng "ngập to thì đừng bọc kín quá, kẻo xe lại… hóa thuyền, trôi đi đâu không biết". Ngay sau đó, một số dân mạng cũng chỉ ra vị trí phát hiện chiếc ô tô lạ bị dòng nước cuốn trôi đến, hy vọng gia đình sớm tìm lại được tài sản.

Đến trưa ngày 9/10, theo chia sẻ từ tài khoản A.N, gia đình đã tìm thấy chiếc ô tô bị nước cuốn trôi trong đợt mưa ngập. Chủ xe cho biết, rất may, cả hai chiếc ô tô đều được những người hàng xóm tốt bụng ở phía ngoài đường phát hiện đang bị trôi và kịp thời dùng dây buộc lại giúp.

Hiện xe đã được nhận về, vẫn trong tình trạng bọc bạt như ban đầu. Chủ xe bày tỏ hy vọng phương tiện vẫn an toàn, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng cùng những người hàng xóm đã nhiệt tình giúp đỡ trong lúc khó khăn.

