Cảnh tượng khó tin ở Trung tâm Thái Nguyên ngày 9/10

Nước sông Cầu dâng cao khiến lũ cuồn cuộn tràn vào nhấn chìm nhiều tuyến phố trung tâm ở TP.Thái Nguyên cũ (tỉnh Thái Nguyên). Nhiều hộ gia đình chỉ kịp chạy lên tầng cao, không kịp sơ tán tài sản.

Giữa biển nước mênh mông, những mái nhà chỉ còn trơ lại phần nóc, có nơi nước đã dâng tới tận tầng hai. Đồ đạc, vật dụng nổi lềnh bềnh, nhiều hộ dân đã kêu cứu và xin cứu trợ lương thực, nước uống trên MXH. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, xe cộ bất động giữa dòng nước xiết. Trong cảnh khẩn cấp ấy, lực lượng cứu hộ khoác áo phao, chèo xuồng ngược dòng, vượt qua những đoạn ngập sâu để đưa từng người dân ra khỏi vùng cô lập.

Your browser does not support the video tag.

Đến sáng nay (9/10), theo ghi nhận mực nước tại một số tuyến đường trung tâm tại Thái Nguyên cũng đã giảm. Tuy nhiên, trong các ngõ nhỏ còn rất nhiều khu dân cư bị cô lập chưa thể tiếp cận.

Sau khi nước lũ rút, nhiều tuyến đường trung tâm Thái Nguyên hiện lên trong cảnh ngổn ngang, tang thương. Bùn đất phủ kín mặt đường, từng đống rác, cành cây, chai lọ, thậm chí cả đồ dùng gia đình bị cuốn trôi nằm vương vãi khắp nơi. Xe máy, ô tô bị ngã nghiêng, nhiều chiếc vẫn còn ngập nửa bánh trong bùn.

Bản tin lúc 3h30 sáng nay (9/10) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động (BĐ) 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.

Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhiều địa phương ở Thái Nguyên vẫn chìm sâu trong biển nước mênh mông

Dù dự báo thời tiết cho thấy trong 2-3 ngày tới mưa sẽ giảm, trưa chiều hửng nắng, nhưng tình hình lũ lụt vẫn đang rất phức tạp.

Khu vực trung tâm thành phố, nước cũng đã rút chậm, tuy nhiên làn nước đục ngàu vẫn bủa vây các tuyến đường

Hình ảnh nhìn từ trên cao một khu dân cư tại trung tâm Thái Nguyên

Nước bắt đầu rút, nhiều phương tiện ô tô, xe máy tìm đường di chuyển khỏi khu vực ngập sâu

Một số họ dân sử dụng thuyền, Sup để di chuyển qua lại trên các tuyến phố ngập sâu

Một tuyến đường vẫn ngập sâu đến ngang hông ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân Thái Nguyên

Nước lũ đục ngầu từ sông Cầu dâng cao đã bao vây toàn bộ khu vực trung tâm tỉnh, đặc biệt là các phường Gia Sàng, Tân Thịnh, và Phan Đình Phùng...

Một chiếc ô tô được người dân trưng dụng để đặt máy phát điện, bánh xe vẫn còn ngập nửa bánh trong bùn.

Một tuyến đường nước lũ đã rút nhưng để lại phái sau là bùn lầy và rác thải

Cả tuyến phố ngổn ngang cành cây, chai lọ, thậm chí cả đồ dùng gia đình bị cuốn trôi nằm vương vãi khắp nơi.

Sau lũ, đường phố Thái Nguyên biến thành bãi bùn khổng lồ, rác thải và đồ đạc ngổn ngang khắp nơi

Rác thải, chai lọ,... nằm ngổn ngang giữa lớp bùn dày đặc sau trận ngập lịch sử

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng yêu cầu tìm mọi giải pháp để tiếp cận sớm nhất các vùng bị cô lập, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân. Ngay sau khi di dời người dân ra khỏi vùng ngập úng, các ngành, địa phương phải kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức nơi ăn, chỗ ở, bảo đảm không có người dân nào bị đói, bị rét trong thiên tai.

Dọc hai bên tuyến phố, người dân đang tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi nước rút.

Tác giả: Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn