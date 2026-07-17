Top 5 tiền đạo hay nhất AFF Cup 2026

Nguyễn Xuân Son (Việt Nam)

Son đang là đương kim vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024 - Ảnh: Đức Cường

Xuân Son là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026. Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024 đang dần lấy lại được phong độ đỉnh cao. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil cho biết bản thân đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á cùng ĐT Việt Nam. Ở giải đấu sắp tới, Xuân Son được HLV Kim lựa chọn vào ban cán sự của đội tuyển, giữ vai trò đội phó, cho thấy anh không chỉ là trụ cột trên sân mà còn được tin tưởng về tố chất thủ lĩnh. Nếu đạt thể trạng tốt nhất, chân sút sinh năm 1997 chắc chắn sẽ là mũi nhọn số 1 trên hàng công của ĐT Việt Nam. Với kinh nghiệm, khả năng săn bàn được chứng minh, Xuân Son chắc chắn là tiền đạo đáng kỳ vọng nhất ở AFF Cup 2026.

Nguyễn Tài Lộc (Việt Nam)

Tài Lộc là một trong những tiền đạo nhận được kỳ vọng lớn ở AFF Cup 2026 - Ảnh: Đức Cường

Ngay khi chính thức có quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Tài Lộc (Geovane) đã được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam để tham dự AFF Cup 2026. Điều này cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao năng lực chuyên môn, đặt nhiều niềm tin vào chân sút nhập tịch 32 tuổi này. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua, Tài Lộc cho thấy sự hòa nhập rất tốt với các đồng đội ở ĐTQG. Cùng với 2 đồng đội nhập tịch gốc Brazil khác là Xuân Son và Hoàng Hên, Tài Lộc được kỳ vọng sẽ là bộ 3 tấn công khiến cả Đông Nam Á phải e sợ. Cầu thủ đang khoác áo Ninh Bình sở hữu thể hình, khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm đa dạng. Có thêm Tài Lộc, ĐT Việt Nam có thêm những phương án tấn công đa dạng. Nếu giữ được phong độ tốt, Tài Lộc chắc chắn sẽ là chân sút đáng xem hàng đầu ở AFF Cup 2026.

Patrik Gustavsson (Thái Lan)

Patrik Gustavsson là tiền đạo số 1 của Thái Lan ở AFF Cup 2026. Tiền đạo sinh ra ở Thụy Điển sở hữu thể hình lý tưởng 1m84, có thể chơi độc lập trên hàng công, sở hữu khả năng chọn vị trí và dứt điểm tốt. Trong màu áo của “Voi chiến”, Patrik Gustavsson từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột vắng mặt ở giải đấu tới, Patrik Gustavsson được kỳ vọng sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho Thái Lan. Dù vậy, do bận làm nhiệm vụ cùng CLB Pathum United nên Patrik Gustavsson nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong những trận đấu đầu tiên của Thái Lan. Đây cũng được xem là tổn thất không nhỏ với “Voi chiến” trong hành trình hướng tới mục tiêu vô địch.

Rafael Struick (Indonesia)

Rafael Struick là một trong những tiền đạo trẻ nổi bật của Indonesia

Rafael Struick là một trong những tiền đạo trẻ nổi bật của Indonesia và là gương mặt được NHM Đông Nam Á đặc biệt quan tâm. Chân sút 23 tuổi sở hữu thể hình cao lớn, kỹ thuật cá nhân khéo léo, có thể chơi tốt ở vị trí trung phong và hai biên khi cần. Bên cạnh đó, anh cũng được đánh giá rất cao nhờ khả năng di chuyển không bóng, dứt điểm đa dạng. Nếu duy trì được phong độ tốt nhất, Rafael Struick sẽ là niềm hy vọng hàng đầu của Indonesia tại AFF Cup 2026.

Paulo Josue (Malaysia)

Paulo Josue là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Malaysia ở AFF Cup 2026. Dù đã bước sang tuổi 37, nhưng chân sút gốc Brazil vẫn được đánh giá cao khi sở hữu kỹ thuật cá nhân và khả năng giữ bóng tốt. Bên cạnh đó, Paulo cũng có điểm mạnh là những tình huống sút xa, đá phạt nguy hiểm. Với nhãn quan chiến thuật, khả năng dứt điểm đa dạng, Paulo được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo ra sự khác biệt trong những trận cầu quan trọng của Malaysia.

Tác giả: Tú Phạm

Nguồn tin: bongdaplus.vn