Đội bóng Công Phượng chiêu mộ ngoại binh 12 tỷ đồng

Milos Vulic gia nhập CLB Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Internet.

CLB Trường Tươi Đồng Nai vừa chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ trung tâm Milos Vulic. Ở tuổi 30, Vulic sở hữu hồ sơ thi đấu ấn tượng khi từng góp mặt tại UEFA Champions League, thi đấu ở Serie A và có hai lần ra sân cho đội tuyển Serbia vào năm 2021.

Mùa giải 2025/26, Vulic thi đấu 31 trận, trong đó có 30 lần ra sân tại giải hạng Nhất Serbia trong màu áo CLB Napredak, đóng góp 4 bàn thắng.

Theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Milos Vulic hiện đang được định giá 400.000 euro (khoảng 12 tỷ đồng).

CLB Trường Tươi Đồng Nai vừa trải qua mùa giải 2025/26 thành công khi chỉ để thua một trận, qua đó giành chức vô địch Giải hạng Nhất trước một vòng đấu và giành vé chính thức dự V-League.

Thành công của đội bóng mang đậm dấu ấn của nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam như Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Nguyễn Công Phượng…

Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V-League 2026/27 diễn ra từ ngày 4 tháng 9 năm 2026 đến ngày 22 tháng 5 năm 2027.

Giải có 14 đội bóng tranh tài, bao gồm đương kim vô địch Công an Hà Nội FC và hai tân binh vừa thăng hạng là Bắc Ninh và Trường Tươi Đồng Nai

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn