Nghệ An thu hút FDI đạt hơn 2,41 tỷ USD

Tính đến tháng 6/2024, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 47 dự án; trong đó có 27 dự án FDI.

Trong 6 tháng đầu năm, thu hút FDI của Nghệ An đạt hơn 2,41 tỷ USD, đứng thứ 5 cả nước, khẳng định sức hút của môi trường đầu tư địa phương.

Đặc biệt, bước sang năm 2026, quy mô các dự án FDI đầu tư vào Nghệ An đã thay đổi một cách mạnh mẽ, với sự xuất hiện của các dự án tỷ USD, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và định hình rõ hơn các cực tăng trưởng.

Điển hình là Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD do Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Tập đoàn SK (Hàn Quốc) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An (NASU) làm chủ đầu tư.

Dự án này được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/2/2026; khởi công vào ngày 18/5 vừa qua.

Cùng với tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng mức hơn 14%, tăng trưởng của dòng vốn FDI khẳng định mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10,5% đến 11,5% của Nghệ An trong năm nay là hoàn toàn có cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xác định sản xuất công nghiệp và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là những động lực quan trọng hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng của địa phương trong những tháng tới.

Phối cảnh Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 10,5% đến 11,5% và thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Rà soát kịch bản tăng trưởng của từng ngành; hỗ trợ các nhà máy lớn phát huy tối đa công suất.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, như: Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh-Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, Khu kinh tế Đông Nam cùng các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18/5/2026.

Tăng cường hoạt động của 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là “vốn mồi” để kích hoạt và dẫn dắt dòng vốn đầu tư. Rà soát, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chế tài "3 không" (không hoàn thành, không giữ vị trí, không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương). Thiết lập cơ chế "giải quyết ngay trong ngày, dứt điểm ngay trong tuần" đối với các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng...

Cùng với đó là tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 27/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An...

Năm 2025, với việc cấp phép mới 25 dự án FDI và điều chỉnh vốn cho 20 dự án, tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 1 tỷ USD, tỉnh duy trì vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn