Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh điều trị thành công ca đa nhân xơ, giữ trọn tử cung cho người bệnh

Theo hồ sơ tiếp nhận, bệnh nhân D.T.T. (trú xã Thuần Trung, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng u xơ tử cung kèm u nang buồng trứng phải. Trước đó, người bệnh đã nhiều lần thăm khám và siêu âm tại các cơ sở y tế khác nhưng kết quả chỉ ghi nhận một khối u, chưa phát hiện đầy đủ tính chất phức tạp của bệnh lý.

Với trình độ chuyên môn cao cũng như sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp đã giúp bảo tồn trọn vẹn tử cung cho người bệnh

Tuy nhiên, khi thăm khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, người bệnh T được các bác sĩ chuyên khoa chỉ định siêu âm đầu dò âm đạo kết hợp đánh giá chuyên sâu. Kết quả cho thấy tình trạng bệnh lý phức tạp hơn, với nhiều nhân xơ tử cung cùng một khối u nang buồng trứng phải.

Theo các bác sĩ chia sẻ, người bệnh từng trải qua hành trình điều trị vô sinh và đã thực hiện một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hiện đã có một con.

Với số lượng và kích thước các khối u, phương án cắt bán phần tử cung từng được đưa ra. Tuy nhiên, sau hội chẩn kỹ lưỡng và đánh giá toàn diện, ê-kíp bác sĩ đã quyết định chuyển hướng sang bảo tồn tử cung, đòi hỏi chuyên môn cao nhưng giúp giữ lại trọn vẹn chức năng sinh lý và chất lượng sống cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có hai khối u xơ lớn, gồm một khối u xơ FIGO 6 kích thước khoảng 5 x 6 cm ở mặt trước bên phải tử cung và một khối u xơ FIGO 5 kích thước khoảng 6 x 6 cm ở mặt trước đáy tử cung. Ngoài ra còn có ba nhân xơ nhỏ ở các vị trí khác và một u nang buồng trứng phải.

Hình ảnh nhân sơ và u nang buồng trứng phải

Ê-kíp đã tiến hành bóc tách toàn bộ các nhân xơ tử cung kết hợp bóc u nang buồng trứng phải, thay vì cắt bán phần tử cung như dự kiến ban đầu. Toàn bộ khối u được bóc tách an toàn, bảo tồn tử cung và được gửi làm giải phẫu bệnh để nhằm xác định chính xác bản chất tổn thương, phục vụ công tác theo dõi và định hướng điều trị sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, u xơ tử cung và u nang buồng trứng là những bệnh lý phụ khoa phổ biến, thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ sót nếu chỉ khám thông thường. Việc thăm khám và phát hiện sớm giúp tăng khả năng điều trị hiệu quả bằng thuốc hoặc phẫu thuật bóc tách, nâng cao cơ hội bảo tồn tử cung và duy trì chức năng sinh sản.

Các vị trí nhân xơ

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên chủ động khám phụ khoa và siêu âm tử cung, phần phụ định kỳ mỗi 6-12 tháng để phát hiện sớm các bất thường. Khi xuất hiện các dấu hiệu như rong kinh, cường kinh, đau âm ỉ vùng hạ vị, bụng to bất thường, tiểu rắt hoặc táo bón do khối u chèn ép, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản phụ khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh cho biết, phẫu thuật bảo tồn tử cung trong các trường hợp u xơ tử cung, đặc biệt khi có nhiều nhân xơ với kích thước lớn và vị trí phức tạp là kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cũng như sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp. Với kinh nghiệm và năng lực chuyên sâu, đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện triển khai thường quy bằng cả phương pháp mổ mở và phẫu thuật nội soi, lựa chọn tối ưu theo từng tình trạng cụ thể của người bệnh, qua đó đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn cao.

Tác giả: Hà Hồng