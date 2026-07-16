Một số điểm mới của Luật giao thông đường bộ Việt Nam vừa có hiệu lực

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường điều tiết người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Văn Hậu

Nghị định số 236/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ), có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

1. Bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu về xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam do Bộ Công an xây dựng, quản lý. Cơ sở dữ liệu về đơn vị kinh doanh vận tải và phù hiệu xe kinh doanh vận tải do Bộ Xây dựng xây dựng, quản lý tại khoản 2, Điều 2 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027).

2. Bổ sung thông tin về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua các trạm thu phí; thông tin về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; thông tin về xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam và thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải, phù hiệu xe kinh doanh vận tải tại Điều 3.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về lắp đặt đèn phát tín hiệu của xe ưu tiên tại Điều 6 như sau: xe ô tô lắp đặt đèn phát tín hiệu ưu tiên trên nóc xe và có thể lắp thêm đèn hỗ trợ bên trong kính chắn gió phía trước, mặt lưới tản nhiệt phía trước xe; xe mô tô lắp đặt đèn phát tín hiệu ưu tiên ở hai bên của thanh chống đổ hoặc hai bên thùng xe và bên trên cột phía sau.

4. Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 như sau:

- Cho phép sử dụng bản điện tử thay bản giấy khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

- Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên cho cơ quan, tổ chức từ 02 ngày làm việc xuống còn 01 ngày.

- Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên gồm bản giấy và bản điện tử.

5. Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh tại Điều 11, Điều 12 như sau:

- Cho phép sử dụng dữ liệu điện tử, bản điện tử thay bản giấy khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh.

Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh cho tổ chức, cá nhân từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày.

- Bổ sung nội dung phân cấp: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh của tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong tỉnh, thành phố hoặc trường hợp phương tiện giao thông thông minh hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.

6. Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam được tổ chức cho người nước ngoài đưa xe cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch hoặc tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái ở bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch; thay đổi nội dung, thông tin so với văn bản đã được chấp thuận tại Điều 13, Điêu 14 như sau:

- Cho phép sử dụng bản điện tử thay bản giấy khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận.

- Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia từ ngày 1/7/2027.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày.

- Chuyển đổi hình thức văn bản từ chối chấp thuận sang Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Bổ sung quy định về trường hợp thay đổi nội dung, thông tin tại văn bản đã được chấp thuận: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân thông báo cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép trước đó qua Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành.

7. Bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam; tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái ở bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch tại Điều 15 như sau: bố trí hướng dẫn viên, phương tiện hướng dẫn giao thông có thiết bị giám sát hành trình và kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam của Bộ Công an.

Thực hiện việc báo cáo giám sát hoạt động của đoàn xe cơ giới nước ngoài theo thời gian thực qua Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành.

8. Bãi bỏ Điều 18 Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định về xe được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên tại để đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ)

1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các chức danh trong Công an nhân dân, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

2. Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự (Sửa đổi, bổ sung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ): Người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vi phạm quy định về lắp đặt, làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Đối với các hành vi liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo), xe vận tải nội bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028; các hành vi liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2029.

3. Sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm về xe kinh doanh vận tải để phù hợp với pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ: Điều khiển xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng đón, trả cán bộ, công chức, viên chức, công nhân không đúng địa điểm trong hợp đồng vận tải đã ký; đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh; có hợp đồng điện tử nhưng không đúng theo quy định, hoặc tự ý thay đổi thông tin của hợp đồng điện tử, danh sách hành khách đã ký; xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền; chở thiết bị có hình dạng thùng hoặc có hình dạng như công-ten-nơ (không phải công-ten-nơ) vượt quá chiều dài toàn bộ được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của rơ moóc, sơ mi rơ moóc tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

4. Sửa đổi, bổ sung việc xử phạt đối với một số hành vi như: Phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách); bãi bỏ hình thức xử phạt tịch thu phương tiện khi thực hiện hành vi tái phạm các hành vi vi phạm hành chính chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%, kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật); bãi bỏ hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu đối với hành vi chở hàng quá tải từ 10% đến 30%, chở hàng vượt quá chiều dài trên 10% chiều dài xe, chở hàng vượt quá bề rộng thùng xe... tại Điều 2 và Điều 19 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

5. Bổ sung mới hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe "sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ" tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

6. Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm chở hàng rơi vãi xuống đường, bổ sung loại hàng "vật liệu xây dựng" để phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 49 Luật Trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, sửa đổi hành vi vi phạm "chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống đường" để phù hợp với tình hình thực tế; quy định cũ "chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông", việc xác định nước chảy xuống đường gây mất an toàn giao thông hay không đã tạo áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Hành vi được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

7. Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm của người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô. Đối với quy định cũ "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi- lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên", việc quy định điều kiện để phân biệt giữa xe mô tô với xe gắn máy được quy định tại điểm điểm e, điểm g khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay có nhiều phương tiện xe mô tô điện có công suất động cơ điện dưới 04 kW (ví dụ: xe mô tô điện Vinfast Feliz 2025 có công suất động cơ điện chỉ có 2,8 kW, nhưng vận tốc thiết kế tối đa khoảng 70 km/h nên đây là loại xe mô tô).

Theo quy định tại Nghi định số 168/2024/NĐ-CP, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển loại xe mô tô điện mà công suất động cơ điện dưới 04 kW thì không áp dụng chế tài xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP là phù hợp, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

8. Bổ sung chế tài xử phạt đối với đối với lái xe và chủ xe về hành vi vi phạm "xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền" (loại xe dù). Trước đây, hành vi này chỉ quy định xử phạt tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP.

Hiện nay, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung tại khoản 8a Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP xử phạt đối với lái xe "Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hợp ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe" và xử phạt đối với chủ xe tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung tại điểm e khoản 11 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

9. Sửa đổi, bổ sung quy định phân định thẩm quyền cho Cảnh sát giao thông về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe để phù hợp với việc Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và phân định thẩm quyền cho Trưởng Công an cấp xã về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe do hiện nay Công an xã được giao thực hiện công tác đăng ký xe tại Điều 12 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn