CSGT xác minh vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cấp cứu khiến bệnh nhân t.ử v.ong

Ngày 16/7, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang - cho hay đơn vị đang xác minh trường hợp xe ô tô 7 chỗ biển số 23A.093.XX có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu.

Tài xế xe cấp cứu xin đường nhiều lần nhưng xe phía trước không giảm tốc độ, không đi nép về bên phải - Ảnh: NVCC

Sự việc xảy ra trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang) khoảng 20h tối qua 15/7.

Trước đó, tối 15/7, ông Nguyễn Văn Hưng - lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang cũ) - chở bệnh nhân đi cấp cứu. Trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài chiếc xe 7 chỗ biển số 23A.093XX chạy phía trước không nhường đường.

Dù quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc) từ Tp.Hà Giang (cũ) đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nhiều đèo dốc, đường hẹp và ông Hưng xin vượt bằng còi nhiều lần nhưng xe 7 chỗ không giảm tốc độ.

Lúc xảy ra sự việc, trời mưa, đường trơn nên xe phía trước không giảm tốc độ, không nhường đường thì xe cấp cứu không thể vượt được.

Xe cấp cứu chở một bệnh nhân nam đang trong tình trạng nguy kịch, nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Bệnh nhân trên xe trong tình trạng nguy kịch, phải can thiệp oxy, thông khí nhân tạo - Ảnh: NVCC

Sau sự việc, ông Hưng bức xúc đăng video lên mạng xã hội nhắc nhở chủ xe không nhường đường.

"Tôi đã còi xin đường không biết bao nhiêu lần rồi mà ông không nhường cho tôi đi. Bệnh nhân thì đang "bóp bóng" (can thiệp thông khí nhân tạo - PV). Ông xem lại đi! Bệnh nhân đã tử vong".

Theo chia sẻ của tài xế xe cứu thương Nguyễn Văn Hưng, tối 15/7, ông chở một bệnh nhân đột quỵ từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cấp cứu. Khi đến địa phận xã Yên Minh, xe cứu thương gặp một ô tô 7 chỗ chạy phía trước nhưng không nhường đường.

Ông Hưng cho biết chiếc xe 7 chỗ di chuyển phía trước suốt gần 5km, khiến xe cứu thương không thể vượt lên dù đã phát tín hiệu ưu tiên. Bức xúc trước tình huống này, ông đã nhờ người nhà bệnh nhân ngồi ở ghế phụ dùng điện thoại ghi lại sự việc. Thời điểm đó, bệnh nhân đột quỵ đang trong tình trạng rất nguy kịch.

"Tôi không biết tài xế kia là ai nên đăng video lên mạng chỉ để người đó nhìn thấy và rút kinh nghiệm. Tôi không mong họ phải xin lỗi hay làm gì cả, cũng không muốn mình nổi tiếng. Đường vùng cao vốn đã khó đi, quãng đường chuyển tuyến hơn 150km chỉ dành cho những ca rất nặng. Chỉ cần không nhường đường cho xe cấp cứu là bệnh nhân có thể mất thêm một cơ hội được cứu sống", ông Hưng chia sẻ.

Đến sáng 16/7, ông L.Kh.G. - tài xế điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ trong vụ việc có đăng lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Ông G. cho biết do mở nhạc với âm lượng lớn nên không nghe thấy tín hiệu xin đường của xe cứu thương.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục xác minh sự việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn