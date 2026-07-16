Công an vào cuộc vụ mẹ tạt nước sôi lên người con trai

Bài viết lan truyền trên mạng xã hội tố người mẹ tạt nước sôi lên người con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Công an xã Ea Đrăng (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh thông tin một phụ nữ trên địa bàn bị phản ánh đã tạt nước sôi vào người con trai ruột, gây bỏng.

Trước đó trên mạng xã hội, tài khoản N.Đ. đăng tải bài viết cho rằng một người mẹ đã tạt nước sôi lên người con tại đường Trần Quốc Toản, xã Ea Đrăng. Người đăng còn cho biết cháu bé nhiều lần bị bạo hành và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Kèm theo bài viết là hình ảnh được cho là phần lưng của một cháu bé với nhiều vùng da đỏ rực, xuất hiện các vết phồng rộp và bong tróc nghi do bỏng.

Thông tin trên nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nếu có vi phạm.

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã Ea Đrăng cùng lực lượng công an và các đơn vị liên quan đã tiến hành xác minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận có xảy ra vụ việc như phản ánh trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an xã Ea Đrăng cho hay đã mời người thân của cháu bé đến làm việc để phục vụ công tác xác minh.

Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh Niên, trước thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ bảo con trai vào rẫy lấy sạc điện thoại. Tuy nhiên, bé trai đã chở bạn đi chơi tại khu vực rẫy có ao, hồ. Việc này khiến người mẹ bức xúc và dẫn đến hành vi thiếu kiềm chế.

Công an xã Ea Đrăng đang xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quỳnh Chi (theo Tuổi trẻ, Thanh Niên)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn