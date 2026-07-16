Cục Thuế cảnh báo 9 dấu hiệu có thể đối mặt với án hình sự nếu vi phạm

Ngày 13/7, Cục Thuế vừa phát đi khuyến nghị quan trọng đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh về việc chủ động rà soát hoạt động kế toán, hóa đơn và kê khai thuế nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Nội dung được Ban Pháp chế (Cục Thuế) đưa ra trong Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, với mục tiêu nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và hỗ trợ người nộp thuế phát hiện, khắc phục sai sót trước khi phát sinh vi phạm.

Theo Ban Pháp chế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nên kiểm tra lại hoạt động của mình nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

Doanh thu thực tế không tương xứng với số hóa đơn đã xuất; bán hàng nhưng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực.

Tỷ lệ giao dịch bằng tiền mặt cao bất thường so với đặc thù ngành nghề và quy mô hoạt động.

Dữ liệu không đồng nhất giữa hệ thống kế toán, hóa đơn điện tử và dòng tiền qua ngân hàng.

Sử dụng nhiều phần mềm kế toán không đồng bộ, có dấu hiệu tách biệt, "chia tách" dữ liệu giữa các hệ thống.

Lợi nhuận khai báo liên tục thấp bất thường hoặc lỗ kéo dài trong khi quy mô, doanh thu thực tế vẫn tăng trưởng.

Chênh lệch lớn giữa số liệu báo cáo thuế và số liệu cung cấp cho ngân hàng khi vay vốn hoặc cho nhà đầu tư.

Hộ kinh doanh kê khai doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế nhưng doanh thu thực tế trên ngưỡng chịu thuế.

Chi phí hạch toán không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định hoặc không đáp ứng điều kiện được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi phí phát sinh tăng bất thường hoặc có chênh lệch đáng kể giữa số liệu kế toán và hồ sơ khai thuế, không phù hợp với quy mô, ngành nghề và thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban Pháp chế (Cục Thuế) lưu ý, khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu nêu trên, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chủ động rà soát lại hệ thống sổ sách, chứng từ, hóa đơn và việc kê khai, nộp thuế để kịp thời phát hiện, khắc phục các sai sót, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật.

Cục Thuế lưu ý, những dấu hiệu trên không đồng nghĩa doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật, nhưng là cơ sở để người nộp thuế chủ động rà soát sổ sách, hóa đơn, chứng từ và việc kê khai, nộp thuế nhằm phát hiện, điều chỉnh kịp thời các sai sót nếu có.

Tác giả: Đức Huy

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn