Tỉnh giục, nhiều đơn vị tại Nghệ An vẫn "thong thả" giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An sáng 14/7 cho hay vừa ban hành Thông báo số 612/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 tại buổi làm việc với các chủ đầu tư về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Nhà chức trách địa phương cho hay tính đến ngày 30/6/2026, tình hình giải ngân tại một số đơn vị vẫn còn rất chậm. Trong số này, các đơn vị: Bệnh viện Ung bướu, Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Y khoa Vinh, Trường Chính trị tỉnh chưa thực hiện giải ngân.

Một số sở như Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải ngân thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh (35,58%).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành, nguồn vốn còn lại chưa giải ngân của các đơn vị này là rất lớn, trong lúc quỹ thời gian từ nay đến cuối năm là không còn nhiều.

"Mục tiêu giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, đồng thời là tiêu chí để đánh giá, xếp loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung làm việc với nhà thầu để xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng; giám sát chặt chẽ, gửi cam kết tiến độ giải ngân về Sở Tài chính" - ông Thái Văn Thành nói.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh quyết tâm, quyết liệt của địa phương trong công tác đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh quyết tâm, quyết liệt của địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

"Lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công thời điểm hiện tại là “rất lo”, bởi tiến độ đang thấp, thậm chí có đơn vị vẫn ở mức 0%, trong khi đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao với yêu cầu rất cao, đạt mục tiêu giải ngân 100%" - ông Võ Trọng Hải nói.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách phải tăng cường đi cơ sở, trực tiếp kiểm tra các dự án, công trình chậm tiến độ để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn tại chỗ; rà soát, tổng hợp cụ thể từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị nào chưa hoàn thành, đơn vị nào chậm, vướng ở đâu để quy trách nhiệm cụ thể.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy đầu tư công năm 2026, diễn ra sáng 5/5, báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho hay tính đến hết tháng 4, địa phương mới giải ngân khoảng 2.170 tỷ đồng, đạt 13,54% tổng kế hoạch. Trong số này, đáng chú ý có 53 đơn vị chưa giải ngân, trong đó có 11 sở, ngành, chủ đầu tư và 42 xã, phường.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tại hội nghị khẳng định kết quả giải ngân vốn sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra vào hôm nay 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho hay để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5 - 11,5% và thu ngân sách đạt mốc 35 nghìn tỷ đồng, địa phương đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần "Đã nhận diện điểm nghẽn thì phải tháo gỡ; đã giao nhiệm vụ thì phải rõ trách nhiệm".

"5 tổ công tác do 5 đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng phải tăng cường hoạt động để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với chế tài “3 không”: không hoàn thành - không giữ vị trí - không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương" - ông Võ Trọng Hải giao nhiệm vụ.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn