Sạt lở đất, đá làm đứt gãy hạ tầng giao thông ở Lai Châu

Sáng 16/7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km359, Quốc lộ 279, thuộc bản Sáp Ngụa, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra sạt lở đất, đá, với khối lượng lớn gây tắc đường hoàn toàn.

Đất, đá sạt lở tại Km359, Quốc lộ 279, thuộc bản Sáp Ngụa, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Mường Than và Ban Đường bộ 2 triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để hót dọn đất, đá sạt lở, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sạt lở làm đứt gãy hạ tầng giao thông tại tại Km76+300, Quốc lộ 12, đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hà (tỉnh Lai Châu).

Ngoài ra, tại Km76+300, Quốc lộ 12, đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hà (tỉnh Lai Châu) cũng bị sạt lở nghiêm trọng và đứt gãy hạ tầng giao thông. Phía Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sạt lở đã làm mất hoàn toàn mặt đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực nêu trên cho đến khi có thông báo mới nhằm bảo đảm an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Tác giả: Khánh Hoài

Nguồn tin: kienthuc.net.vn