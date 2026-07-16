Nhân viên đường sắt cứu nam thanh niên trước đầu tàu hỏa

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Nhân viên gác đường sắt Sandeep Chahar, 30 tuổi, đang đứng trong nhà chờ bên cạnh đường ray thì phát hiện một thanh niên đang cố gắng băng qua đường ngang ở Tamil Nadu, Ấn Độ.

Sandeep sau đó nhận thấy nam thanh niên mặc áo sơ trắng đang đi về phía đường ray đã hạ chắn tàu vào ngày 7/7.

Nam nhân viên ngay lập tức bỏ vị trí của mình và chạy về phía người đi bộ trong khi đoàn tàu đang đến gần với tốc độ chóng mặt.

Trong một hành động dũng cảm chỉ trong tích tắc, Sandeep túm lấy nam thanh niên và kéo anh ta ra khỏi đường ray ngay khi đầu máy xe lửa lao qua với tốc độ cao, tránh được một vụ va chạm có thể gây tử vong.

Cả 2 người được cho là không bị thương trong vụ việc.

Nhân viên đường sắt cứu mạng nam thanh niên.

Các quan chức cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 chiều giờ địa phương tại cổng chắn đường ngang số 214 khi đoàn tàu chở khách đi từ Mayiladuthurai đến Villupuram đang đến gần đường ngang.

Công ty Đường sắt miền Nam cho biết nam thanh niên đã chui qua rào chắn đường ray đang đóng và đi vào đường ray bất chấp các cảnh báo đã được đặt.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng người này được cho là đang trong tình trạng say rượu vào thời điểm đó.

Sandeep cho biết anh hành động hoàn toàn theo bản năng sau khi nhận ra người đi bộ không có cơ hội thoát khỏi đoàn tàu đang đến gần.

Anh nói thêm: "Tôi đã rất sợ hãi trong lúc xảy ra sự việc, nhưng tôi tin rằng đó là nhiệm vụ của mình để bảo vệ cả người dân và sự an toàn của đường sắt".

Sau khi kéo người đi bộ đến nơi an toàn, anh thừa nhận mình đã bị choáng trong giây lát bởi những gì vừa xảy ra.

Các quan chức Đường sắt miền Nam đã ca ngợi sự nhanh trí và dũng cảm của Chahar, đồng thời tuyên bố rằng anh sẽ được vinh danh chính thức vì hành động của mình.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn