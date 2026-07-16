Bài đăng cuối cùng gây xót xa của nữ người mẫu 27 tuổi ngã lầu tử vong

Người mẫu Kauana Bilhar.

Mới đây, tờ ETtoday đưa tin nữ người mẫu kiêm KOL Kauana Bilhar (27 tuổi, Brazil) vừa qua đời trong chuyến du lịch tại Dubai. Cô tử vong sau khi rơi từ tầng 27 của của một tòa nhà cao tầng.

Theo gia đình, Kauana đã sinh sống tại Dubai khoảng 2 năm. Trước đó, cô từng sống tại thành phố Itajaí, bang Santa Catarina (Brazil). Trên Instagram, người đẹp có hơn 21.000 người theo dõi và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cũng như công việc tại Trung Đông.

Theo người thân, vụ việc xảy ra khi Kauana rơi từ ban công phòng ngủ trong căn hộ của mình. Hiện cảnh sát Dubai vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc và chưa công bố kết luận chính thức.

Sau khi nhận tin dữ, mẹ Kauana Bilhar đã xác nhận tin buồn trên trang cá nhân, đồng thời cho biết bà đã đến Dubai để phối hợp điều tra và làm thủ tục đưa thi thể con gái trở về quê nhà Brazil.

"Không có lời nào có thể diễn tả được nỗi nhớ con. Hôm nay con không còn ở bên mẹ như mẹ từng mong ước, nhưng con sẽ mãi mãi sống trong trái tim mẹ. Mẹ yêu con, con gái của mẹ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó", mẹ Kauana Bilhar viết trên trang cá nhân.

Bài đăng cuối cùng của Kauana Bilhar là thông báo đính hôn với bạn gái Barbara Abrantes. Ảnh: Instagram.

Theo Đài truyền hình Globo (TV Globo) Brazil, Kauana Bilhar sang Dubai cùng vị hôn thê Barbara Abrantes. Trước khi qua đời, Kauana Bilhar đã thông báo sẽ đính hôn vào ngày 25/6 với công chúng. Nhưng không ai ngờ đây lại là bài đăng công khai cuối cùng trên MXH của cố người mẫu. Bạn trai của nạn nhân là người có mặt tại hiện trường và tận mắt chứng kiến vụ việc. Barbara Abrantes đã báo cảnh sát, đồng thời thông báo về cái chết của Kauana Bilhar cho gia đình nạn nhân.

Cảnh sát Dubai vẫn đang điều tra vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng chưa thể kết luận nguyên nhân tử vong của Kauana Bilhar là do tự tử, tai nạn ngoài ý muốn hay có dấu hiệu án mạng. Thời điểm chính xác xảy ra vụ việc cũng chưa được công bố.

Sau khi sự ra đi của nữ người mẫu được lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận ác ý và những đồn đoán chưa được kiểm chứng về cái chết của cô. Trước tình hình này, mẹ Kauana Bilhar tiếp tục lên tiếng, kêu gọi mọi người ngừng lan truyền những lời lẽ xúc phạm, bình luận ác ý và tin đồn thất thiệt sau khi con gái bà qua đời. Bà đồng thời mong công chúng dành cho gia đình không gian riêng và chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Tác giả: Lâm Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn